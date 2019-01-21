«Огромные очереди, миллион документов». Молодая биатлонистка — о получении российского гражданства

Победительница молодежного чемпионата мира по биатлону, бронзовый призер юношеских ОИ биатлонистка Арина Пантова рассказала о смене гражданства с казахстанского на российское и ближайших планах.

«Процесс получения гражданства затянулся на полтора года. Тяжелее всего было в самом начале. Города мы не знали, везде огромные очереди, миллион документов, которые нужно собрать с разных краев города. Какие-то бумаги приходилось ждать по месяцу, часто приходилось ездить в консульство в Омске, несколько раз пришлось съездить в Павлодар именно по вопросам гражданства, и при всем этом нужно было тренироваться и учиться. Все это очень выматывало и физически, и морально.

Со стороны Казахстана не было никаких препятствий. Единственная проблема: один документ пришлось ждать полгода. Это очень затормозило весь процесс. Но таков закон.

Я бегала на всех всероссийских соревнованиях. Просто меня не было в протоколе. Мне это даже начало нравиться. Никакого психологического давления, потому что знаешь, что все равно меня уберут из общего результата. Кого-то обыгрывала, кому-то проигрывала. Всегда по-разному, в зависимости от самочувствия. Но неофициальные победы у меня действительно были.