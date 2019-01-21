Крикунов: первого звена у «Динамо» не было, остальные прокатились впустую

«Одна из худших игр в этом сезоне, не было движения, не было нашего первого звена. Они ещё не отошли от Матча звёзд, ещё и гол пропустили. Но если они не играют, то ещё есть три звена. Одно-то забило, другие два вообще без голов. Первое звено, итак, забрасывает много шайб, другие тоже должны вносить вклад в результат. Сегодня первое не смогло, остальные прокатились впустую.

Макаров вернули в первое звено, потому что он быстрее Индрашиса. Микс подсел немного, а сегодня только одну смену отработал так, как должен играть легионер.