Саночник Павличенко — бронзовый призёр чемпионата мира в Германии

Российский саночник Семён Павличенко стал бронзовым призёром чемпионата мира в Винтерберге (Германия).

С результатом 1 минута 44,250 секунды победил хозяин соревнований Феликс Лох , для которого этот чемпионский титул стал тринадцатым. Серебряную медаль с отставанием в 0,1 секунды выиграл австриец Рейнхард Эггер. Павличенко уступил Лоху 0,113 секунды.

В десятку лучших вошёл ещё один представитель России — Роман Репилов, показавший шестой результат (+0,327).

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия Мужчины 1. Феликс Лох (Германия) — 1.44,250. 2. Рейнхард Эггер (Австрия) — +0,100. 3. Семён Павличенко (Россия) — +0,113… 6. Роман Репилов (Россия) — +0,327… 15. Степан Фёдоров (Россия) — +0,866.

В активе сборной России — две бронзовые медали. Обе на счету Павличенко.

Чемпионат мира по санному спорту завершится сегодня, 27 января.