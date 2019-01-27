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Саночник Павличенко — бронзовый призёр чемпионата мира в Германии 

Чемпионат.com + ещё 59 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Российский саночник Семён Павличенко стал бронзовым призёром чемпионата мира в Винтерберге (Германия).
С результатом 1 минута 44,250 секунды победил хозяин соревнований Феликс Лох, для которого этот чемпионский титул стал тринадцатым. Серебряную медаль с отставанием в 0,1 секунды выиграл австриец Рейнхард Эггер. Павличенко уступил Лоху 0,113 секунды.
В десятку лучших вошёл ещё один представитель России — Роман Репилов, показавший шестой результат (+0,327).
Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг, Германия Мужчины 1. Феликс Лох (Германия) — 1.44,250. 2. Рейнхард Эггер (Австрия) — +0,100. 3. Семён Павличенко (Россия) — +0,113… 6. Роман Репилов (Россия) — +0,327… 15. Степан Фёдоров (Россия) — +0,866.
В активе сборной России — две бронзовые медали. Обе на счету Павличенко.
Чемпионат мира по санному спорту завершится сегодня, 27 января.
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Прочее , Феликс Лох , Степан Федоров , Семен Павличенко
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