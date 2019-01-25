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Денис Суарес не продлит контракт с «Барселоной»: он собрался в «Арсенал» 

Спорт-Экспресс + ещё 9 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отклонил предложение о продлении контракта с «Барселоной».
Издание El Mundo отмечает, что предложенное трехлетнее соглашение не отвечает ожиданиям футболиста. Суарес требует отпустить в «Арсенал», в то время как каталонский клуб может пойти на это, лишь сохранив права на него. Ранее 25-летний игрок отказался от переходов в «Севилью» и «Бетис», которые готовы были заплатить требуемые за него 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Суарес, пришедший в «Барселону» летом 2016 года, провел два матча, не отметившись в них результативными действиями. Контракт полузащитника действует до лета 2020 года.
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