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Фигуристу Ковтуну стыдно за провал на чемпионате Европы 

Газета.Ru + ещё 135 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский фигурист Максим Ковтун подвел итоги своего выступления в произвольной программе на чемпионате Европы, передает "Советский спорт".
В произвольной Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и расположился на 14-й строчке.
"Можно сейчас многое сказать на эмоциях, я помолчу, но… Хочу сказать одно с уверенностью: спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо, родные, за поддержку. Жизнь — такая штука, и от прорыва до краха порой один шаг, искренне благодарен каждому… Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так", — написал Ковтун в инстаграме.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Евгения Плющенко, заявившего о готовности вернуться в фигурное катание, если соотечественники Ковтун и Михаил Коляда продолжат выступать так, как на чемпионате Европы в Минске.
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Прочее , Алексей Ягудин , Михаил Коляда , Евгений Плющенко , Максим Ковтун , Газета.Ru , Советский спорт
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