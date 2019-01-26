Миронова: смена ветра сказалась на стрельбе в пасьюте

АНТЕРСЕЛЬВА (Италия), 26 янв — РИА Новости , Елена Вайцеховская. Российская биатлонистка Светлана Миронова после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве заявила РИА Новости, что смена ветра и последовавшая за ней ошибка помешали ей выступить удачно.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер победила в гонке преследования на домашнем этапе Кубка мира. Лучшая из россиянок Ирина Старых (два промаха) стала 13-й, Светлана Миронова (9 промахов) — 43-й.

"На первом рубеже сказалась смена ветровой обстановки, — заявила Миронова. — Я просто не сориентировалась. Мне показалось, что я правильно оценила силу и направление ветра, сделала поправку, но эта поправка почему-то не прошла. Так что проблема только в этом, а не в том, как могло кому-то показаться, что я слишком быстро начала первый круг и на нем слишком загналась. Понятно, что поводов для расстройства хватает, но нужно сделать выводы, а не переживать по поводу того, что уже случилось".

"Гонка действительно получилась очень тяжелой, особенно по функциональному состоянию. Да и пристрелка не заладилась. Не могу это объяснить словами, но даже если сравнивать с теми ощущениями, что были перед спринтом, они все другие. Видимо, другой день", — добавила биатлонистка.

На вопрос, о чем думала после спринта в связи с небольшим отставанием от лидера, биатлонистка призналась, что не рассматривала предстоящий старт с этой позиции.

"Я вообще не думала о гонке с той позиции, как она может для меня сложиться. Просто настраивалась, как обычно, старалась сконцентрироваться. Очень жаль, что не получилось", — подытожила Миронова.