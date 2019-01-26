Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Ягудин: Если нам с Плющенко чуть-чуть потренироваться, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной 

SovSport.Ru + ещё 2 3 часа назад
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин согласен с мнением Евгения Плющенко о том, что с нынешним уровнем катания Михаила Коляды и Максима Ковтуна ветераны могут оказаться полезны сборной России.
— Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться — ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне — откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти — как были, так и остались, — цитирует Ягудина ТАСС.
Напомним, что Коляда по итогам двух прокатов стал пятым, а Максим Ковтун Ковтун показал 16-й результат в произвольной программе и стал 14-м по итогам турнира..
SovSport.Ru: последние новости
Дубль Эн-Несири спас «Леганес» от поражения в матче с «Эйбаром» Евгений Плющенко: Может быть, нас с Ягудиным на ЧМ стоит запустить? Мы не хуже откатаем Хавьер Фернандес: У меня получилась хорошая карьера, я достиг гораздо большего, чем рассчитывал
Прочее , Алексей Ягудин , Михаил Коляда , Евгений Плющенко , Максим Ковтун , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Господи позор какой»: Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
Фигурное катание
02:25
Названа возможная причина катастрофы с Салой
Футбол
«Так будет и со следующими»: почему проиграла Загитова
Фигурное катание Статьи
Страшный сон Тутберидзе: у Европы новая чемпионка
Фигурное катание
Одолевшая Загитову спортсменка сделала признание
Фигурное катание
06:22
«Ее лихорадит»: что не так с Загитовой
Фигурное катание Статьи
06:01
Фигурист-мем покорил Европу
Фигурное катание
00:18
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
Хоккей
03:44
У пятикратного чемпиона ОИ обнаружили рак
Летние виды спорта Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение