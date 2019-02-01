СМИ: «Зенит» и «Рубин» близки к завершению трансфера Азмуна

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игрок подпишет с сине-бело-голубыми долгосрочный контракт, а сумма трансфера может суммарно составить €12 млн В нынешнем сезоне Азмун сыграл в 14 матчах за «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший футболист сборной Украины раскритиковал Ракицкого за переход в «Зенит».