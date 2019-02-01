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СМИ: «Зенит» и «Рубин» близки к завершению трансфера Азмуна 

RT на русском + ещё 55 4 часа назад
Фото: RT на русском
Петербургский «Зенит» близок к завершению сделки по приобретению иранского нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, игрок подпишет с сине-бело-голубыми долгосрочный контракт, а сумма трансфера может суммарно составить €12 млн  В нынешнем сезоне Азмун сыграл в 14 матчах за «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее бывший футболист сборной Украины раскритиковал Ракицкого за переход в «Зенит».
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Прочее , Зенит , ФК "Рубин"
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