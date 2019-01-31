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«Вулверхэмптон» нацелился на форварда «Рубина» Азмуна 

Вести.Ru + ещё 46 31 января 2019
Фото: Вести.Ru
Клуб английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» готов предложить казанскому «Рубину» заключение сделки об аренде нападающего Сердара Азмуна. «Волки» намерены включить в арендное соглашение опцию о выкупе трансфера игрока.
Англичане готовы заплатить за аренду Азмуна 2 миллиона евро. Также, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sports, в случае, если в клубе останутся довольны игрой форварда сборной Ирана и будут готовы оставить его у себя, то им придется раскошелиться еще за 13 миллионов евро.
Напомним, что на игрока также претендует санкт-петербургский "Зенит", который уже сделал казанцам предложение в размере 10 миллионов евро. Впрочем, в столице Татарстана намерены выручить с продажи Азмуна не менее 15 миллионов евро.
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