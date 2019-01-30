Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американская модель подала иск на $8 млн к боксеру Ковалеву 

Газета.Ru + ещё 26 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американская актриса и модель Джейми Фронтс подала исковое заявление на $8 млн против российского боксера Сергея Ковалева, сообщает ТАСС.
Причиной разбирательств стал инцидент, произошедший между Фронтс и Ковалевым летом прошлого года в американском Биг-Бэр Сити. Тогда россиянин был задержан правоохранительными органами по подозрению в избиении Фронтс — она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.
По версии Фронтс, боксер ухаживал за ней на вечеринке, однако был отвергнут. Тогда Ковалев якобы проследовал за девушкой в номер отеля, где избил ее. Теперь модель в своем инстаграме написала, что намерена отсудить у россиянина $8 млн  Ранее сообщалось, что Ковалев отреагировал на обвинения в избиении женщины.
Газета.Ru: последние новости
Несколько европейских клубов проявляют интерес к Азмуну Сарри: у "Челси" есть проблемы с психологией Голкипер "Уотфорда" установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ
Прочее , Сергей Ковалев , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение