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Гончаренко — о матче с «Норшелланном»: не могу сказать, что чем-то недоволен 

Чемпионат.com + ещё 15 20 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с датским клубом «Норшелланн» (2:1).
«Не могу сказать, что чем-то недоволен, потому что когда команда находится под нагрузками, ей нужно проявлять морально-волевые качества. Это и происходит со многими футболистами. Доволен тем, что те игроки, которые много пропустили — Бистрович, Ахметов и Эрнандес, улучшают свою форму. Сейчас мы пробуем разные сочетания.
Я доволен также тем, что соперник был организован и агрессивен, заставлял принимать быстрые решения. Сейчас важно то, что ЦСКА имеет резерв для того, чтобы совершать ошибки. Здесь надо набивать шишки, например, в вопросах выхода из обороны, игрой между линиями, предотвращении контратак и проведение своих быстрых атак. Например, в быстрой атаке сегодня забил Обляков.
Команда выдержала высокий темп, несмотря на нагрузки? В этом мы не сомневаемся, это тяжело футболистам головой принимать, а потом, когда они начинают бегать последние 15-20 минут, они понимают своё преимущество», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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Комментарии
Прочее , Олег Лысенко , Виктор Гончаренко
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