Гончаренко — о матче с «Норшелланном»: не могу сказать, что чем-то недоволен

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с датским клубом «Норшелланн» (2:1).

«Не могу сказать, что чем-то недоволен, потому что когда команда находится под нагрузками, ей нужно проявлять морально-волевые качества. Это и происходит со многими футболистами. Доволен тем, что те игроки, которые много пропустили — Бистрович, Ахметов и Эрнандес, улучшают свою форму. Сейчас мы пробуем разные сочетания.

Я доволен также тем, что соперник был организован и агрессивен, заставлял принимать быстрые решения. Сейчас важно то, что ЦСКА имеет резерв для того, чтобы совершать ошибки. Здесь надо набивать шишки, например, в вопросах выхода из обороны, игрой между линиями, предотвращении контратак и проведение своих быстрых атак. Например, в быстрой атаке сегодня забил Обляков.