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Тренер сборной Исландии посетил товарищескую игру ЦСКА — «Норшелланн» 

Чемпионат.com + ещё 10 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Тренер сборной Исландии Фрейр Александерссон посетил товарищеский матч ЦСКА с «Норшелланном», который проходит в Ла-Манге (Испания), передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Целью приезда специалиста в Испанию было общение с игроками национальной команды, выступающими в России. При этом ни один из них — ни Хёрдур Магнуссон, ни Арнор Сигурдссон — не принимает участия в игре с норвежским клубом. Матч ЦСКА — «Норшелланн» проходит в настоящий момент. За развитием событий в игре можно следить на «Чемпионате».
ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе. Выше «армейцев» располагаются лишь «Зенит» (34) и «Краснодар» (33). В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА предстоит встретиться с тульским «Арсеналом». Игра пройдёт в Туле 3 марта.
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