Теннисист Маррей перенес вторую операцию

Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей перенес вторую операцию на тазобедренном суставе, сообщает "Советский спорт"

"Вчера утром в Лондоне я перенес операцию на тазобедренном суставе. Чувствую себя немного потрепанным, но надеюсь, что это будет концом моей боли. Теперь у меня металлическое бедро, как вы можете увидеть на второй фотографии", — написал спортсмен в своем инстаграме.

Большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Перед стартом недавнего Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) Маррей заявил о скором завершении карьеры в связи с травмой.

Ранее сообщалось, что британский теннисист намерен завершить карьеру из-за сильной боли.