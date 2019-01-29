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Теннисист Маррей перенес вторую операцию 

Газета.Ru + ещё 10 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей перенес вторую операцию на тазобедренном суставе, сообщает "Советский спорт".
"Вчера утром в Лондоне я перенес операцию на тазобедренном суставе. Чувствую себя немного потрепанным, но надеюсь, что это будет концом моей боли. Теперь у меня металлическое бедро, как вы можете увидеть на второй фотографии", — написал спортсмен в своем инстаграме.
Большую часть прошлого сезона Энди восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Перед стартом недавнего Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019) Маррей заявил о скором завершении карьеры в связи с травмой.
Ранее сообщалось, что британский теннисист намерен завершить карьеру из-за сильной боли.
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