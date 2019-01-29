Селюк: «Украинские футболисты не должны переходить в РПЛ»

"Я считаю, что украинские футболисты не должны переходить в российский чемпионат. Дело не в политике, а в том, что это может психологически повлиять на футболиста. На него будет давление из-за сложившейся ситуации между двумя странами. Российские же футболисты не переходят в украинскую лигу. Что, мало чемпионатов, куда мог перейти Ракицкий?" — заявил Селюк в интервью sport24.

Стоит сказать, что Ярослав Ракицкий регулярно подвергался критике на Украине. Защитник не исполнял национальный гимн перед матчами сборной. Своё поведение Ракицкий объяснял тем, что во время гимна он настраивается на игру.

На Украине к переходу Ярослава Ракицкого в клуб российской Премьер-лиги относятся по-разному.

Напомним, в понедельник «Зенит» объявил о подписании контракта с Ракицким сроком на 3,5 года.