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Альмирон в «Ньюкасле»: рекордный трансфер английского клуба 

Вести.Ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник футбольной сборной Парагвая и клуба американской MLS «Атланта Юнайтед» Мигель Альмирон в последние часы зимнего трансферного «окна» перешел в клуб английской премьер-лиги «Ньюкасл». Его стоимость — 23 млн евро, — рекордная в финансовой истории «сорок».
При этом трансфер Альмирона побил рекорд знаменитого английского футболиста Майкла Оуэна от 2005 года — без малого 19 млн евро. Парагваец очень здорово выглядел в последнем сезоне MLS, Альмирон вошел в команду сезона и был претендентом на приз лучшему футболисту чемпионата США.
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Прочее , Майкл Оуэн , Мигель Альмирон
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