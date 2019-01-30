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В Mercedes представят новую машину 13 февраля 

Car.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: Car.ru
Руководители заводской команды Mercedes, представят новый гоночный болид 13 февраля текущего года.
Сразу же после презентации, машина пройдет первые технические тесты W10 EQ Power+, а так же отправится на первичную обкатку. Мероприятие будет проходить в закрытом помещение, и на нем будут присутствовать только участники команды. Журналисты и болельщики смогут посмотреть презентацию исключительно онлайн, через социальные сети.
Все технические данные будут представлены исключительно в день представления машины. Более того, место обкатки так же не называется. Но, несмотря на это, есть предположения, что она пройдет в Сильверстоуне, где и проходила раньше. Место проведения тестов выбрано не случайно, так как оно находится рядом с тренировочной базой сборной.
Пилоты команды знают все данные будущего болида, но протестировать его смогут только после официального представления. На сегодняшний день, тесты проводятся на ранее представленных гоночных моделях команды. Это позволяет гонщикам увеличивать уровень своего мастерства.
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