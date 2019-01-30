Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Мамаева назвал возможную дату заседания суда по продлению ареста 

Газета.Ru + ещё 5 16 часов назад
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что 30 января ему предоставили возможность с материалами по делу футболиста.
"Только сегодня нам предоставили возможность начать ознакомление с материалами дела. Мы с Павлом начали их читать. Чего-то существенно нового в них я для себя не увидел. Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели", — цитирует Бушманова «Чемпионат».
Адвокат добавил, что окончательная позиция защиты будет сформирована после нахождения всех противоречий и несоответствий в материалах дела.
"Следствие может попросить избрать суд и менее тяжкую меру пресечения, но, скорее всего, снова попросят продлить арест. Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдет 5 или 6 февраля", — добавил Бушманов.
Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.
Газета.Ru: последние новости
Самедов высказался относительно взаимоотношений Карреры и Глушакова Хавбек "Челси" Виллиан может уйти в "ПСЖ" Названа дата передачи стадиона в Санкт-Петербурге УЕФА
Комментарии
Прочее , Павел Мамаев , Ольга Ушакова , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение