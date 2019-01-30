Адвокат Мамаева назвал возможную дату заседания суда по продлению ареста

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что 30 января ему предоставили возможность с материалами по делу футболиста.

"Только сегодня нам предоставили возможность начать ознакомление с материалами дела. Мы с Павлом начали их читать. Чего-то существенно нового в них я для себя не увидел. Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели", — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Адвокат добавил, что окончательная позиция защиты будет сформирована после нахождения всех противоречий и несоответствий в материалах дела.

"Следствие может попросить избрать суд и менее тяжкую меру пресечения, но, скорее всего, снова попросят продлить арест. Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдет 5 или 6 февраля", — добавил Бушманов.

Утром 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.