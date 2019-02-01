Билеты на открытие игр «Дети Азии» на Сахалине раскупили за 1,5 часа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. / ТАСС /. Сахалинцы за первые полтора часа продаж раскупили все 3,6 тыс. билетов на торжественную церемонию открытия первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут на острове в феврале. Об этом в пятницу сообщили журналистам организаторы соревнований.

Онлайн-продажи билетов на церемонию открытия игр, которая состоится 9 февраля, стартовали на Сахалине в четверг вечером. Планировалось, что позднее будут на острове будут также открыты специальные точки продаж, однако этого не потребовалось.

"Все билеты на торжественное открытие первых зимних игр «Дети Азии» были раскуплены в течение первых полутора часов продаж", — говорится в сообщении.

Организаторы напоминают, что те, кто не успел приобрести билеты, смогут посмотреть открытие в прямом эфире на местном телеканале ОТВ. Также церемония будет транслироваться на официальном сайте игр.

"Дети Азии"

"Дети Азии" пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят более 3 тыс. человек из 20 стран: спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, представители регионов РФ. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Церемония открытия игр будет проходить на стадионе "Спартак" в Южно-Сахалинске, в ней примут участие свыше 1,3 тыс. человек. На трибунах разместятся 3,6 тыс. зрителей, еще 2 тыс. человек — участники соревнований — будут находиться на футбольном поле стадиона.

На сцене перед зрителями выступят 25 сахалинских коллективов, а также артисты из Новосибирска, Якутии, Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них будут известные на всю страну олимпийские чемпионы, диджеи и певцы, имена которых организаторы пока не раскрывают. Закрытые репетиции начнутся 1 февраля.

В период проведения спортивных соревнований в Южно-Сахалинске развернется обширная культурная программа, которая будет включать мероприятия в театрах и парках города.