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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк установил клубный рекорд 

Чемпионат.com + ещё 8 4 часа назад
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. «Лётчики» дважды отыгрывались, но вырвали победу, забив решающий гол при игре в формате «4 на 3».
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк оформил дубль. Благодаря этому чешский нападающий разменял рубеж в 30 шайб за чемпионат. Он достиг этой отметки в третий раз подряд, на этот раз — за 51 матч. Пастрняк стал первым игроком в истории «Бостона», кто провёл три сезона с 30+ голами в возрасте до 23 лет. По два такие сезона в активе Бобби Орра, Барри Педерсона и Кэма Нили.
Личный снайперский рекорд Пастрняка — 35 голов в 82 матчах прошлого сезона. В этом сезоне Давид набрал 61 (30+31) очко в 51 игре.
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