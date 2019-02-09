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Расмус Эльм: «Мамаев был хорошим парнем в ЦСКА» 

Спорт-Экспресс + ещё 80 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции, игрок «Кальмара» Расмус Эльм в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с содержанием в СИЗО хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина​.
Напомним, что в среду, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание, на котором было принято ходатайство следствия о продлении до 8 апреля заключения под стражей Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.
— Вы в курсе неприятной истории, в которую попал экс-хавбек ЦСКА Павел Мамаев и его друг, еще один бывший футболист сборной Александр Кокорин?
— Я не так много знаю о том, что случилось. Могу сказать, что, когда я играл с Павлом, он был хорошим парнем, веселым мальчиком. Не знаю, что там произошло, а потому не готов судить об этом, — сказал Эльм.
Полное интервью с Эльмом читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»
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Прочее , Расмус Эльм , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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