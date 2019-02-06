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«ПСЖ» в дополнительное время одолел «Вильфранш» в 1/8 финала Кубка Франции 

РИА Новости + ещё 13 6 часов назад
Фото: © AFP 2019 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
"Пари Сен-Жермен" только в дополнительное время сумел сломить сопротивление "Вильфранша", представляющего третий по силе дивизион французского футбола, в матче 1/8 финала Кубка страны и пробился в 1/4 финала турнира.
Встреча, прошедшая в среду в Лионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан. У победителей отличились Юлиан Дракслер (102-я минута), Мусса Диаби (113) и Эдинсон Кавани (119).
В еще одном матче 1/8 финала Кубка Франции встретились два любительских клуба — "Витр" и "Лион Дюшер" — победу одержал "Витр" со счетом 3:2.
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