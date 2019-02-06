«ПСЖ» в дополнительное время одолел «Вильфранш» в 1/8 финала Кубка Франции

"Пари Сен-Жермен" только в дополнительное время сумел сломить сопротивление "Вильфранша", представляющего третий по силе дивизион французского футбола, в матче 1/8 финала Кубка страны и пробился в 1/4 финала турнира.

Встреча, прошедшая в среду в Лионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан. У победителей отличились Юлиан Дракслер (102-я минута), Мусса Диаби (113) и Эдинсон Кавани (119).

В еще одном матче 1/8 финала Кубка Франции встретились два любительских клуба — "Витр" и "Лион Дюшер" — победу одержал "Витр" со счетом 3:2.