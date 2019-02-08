Оценки сборной России за матч с Финляндией на Шведских хоккейных играх

Сергей Шумаков «украл» победу в основное время, но на буллитах всё решило мастерство Дмитрия Кагарлицкого.

Сборная России с победы стартовала на третьем этапе Евротура. В вынесенном матче Шведских хоккейных игр в Ярославле наша национальная команда пропустила в первой же смене, но сумела довольно быстро отыграться усилиями Ильи Михеева . Он же в третьем периоде вывел россиян вперёд, однако за восемь секунд до конца основного времени матча финнам удалось сравнять счёт. Встреча перетекла в буллитную серию, где победу России принесли три шайбы Дмитрия Кагарлицкого. Выставляем оценки всем сочетаниям нашей команды.

Вратарь

Илья Коновалов — 7,5 Дебют в сборной России вышел для Ильи Коновалова весьма достойным. В начале матча перед родной ярославской публикой голкипер слегка мандражировал, не добавил уверенности и быстрый пропущенный гол, но затем Коновалов сумел успокоиться и выдал добротный матч. Слишком сложных задач финны перед ним не ставили, но Илья сыграл без ошибок, и показал уверенную игру во втором периоде, половину которого нашей сборной пришлось обороняться в меньшинстве. Так уж вышло, что Коновалов пропустил на первой и последней минутах игры, но в случае с шайбой Оямяки имело место подправление на пятачке, а бросок Лехтонена за восемь секунд до конца основного времени вышел изумительным по точности, да и обзор у Коновалова был основательно перекрыт. В серии буллитов Илья выглядел надёжно и помог сборной России одержать непростую победу.

Защитники Захар Арзамасцев Алексей Василевский — 5,5 Первая пара нашей обороны пропустила уже в первой смене, причём ошиблись оба защитника: Василевский позволил финнам легко зайти в наши владения, а у Арзамасцева не получилось выбросить шайбу из зоны после первого броска. В дальнейшем действовали без грубых ошибок, хотя игрок «Салавата Юлаева» отметился ненужным удалением. От Алексея Василевского ожидали большей помощи в атаке, но защитник «Автомобилиста» выступил излишне скромно.

Рушан Рафиков — Александр Елесин — 6,5 В основном появлялись на льду вместе с звеном из «Авангарда», много времени проводили в чужой зоне, а в своей сыграли без видимых огрехов. Елесин, как всегда в матчах за сборную, был активен в атакующих действиях, Рафиков подчищал за партнёром, отметился эффектным силовым приёмом, который был проведён недостаточно качественно, из-за чего Рушан провёл две минуты на скамейке оштрафованных. Оба не раз выходили обороняться в меньшинстве, где не позволили финнам отличиться.

Алексей Береглазов — Артём Зуб — 6,0 Практически весь матч были незаметны, но главное, что сыграли достаточно аккуратно и чисто. Зуб несколько раз вышел в первой спецбригаде большинства, но в основном сторожил синюю линию и не получал шайбу. Береглазов помогал в меньшинстве, а также имел один момент для взятия ворот во втором периоде, но, вывалившись на пятачок, не сумел с неудобной руки переиграть Вехвиляйнена.

Андрей Миронов — Евгений Кулик — 5,5 Сыграли неброско, но надёжно, хотя на последней минуте именно эта пара была на льду, когда финнам удалось сравнять счёт — прямой вины Миронова и Куликова в этом взятии ворот нет, но они не сумели расчистить обзор для Коновалова. Отметим, что защитник «Спартака» едва не отличился в третьем периоде, но его неожиданный рывок к финским воротам не увенчался успехом.

Нападающие

Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачёв Анатолий Никонцев — 5,5 Первое звено нашей команды много владело шайбой в чужой зоне, выходило в большинстве, но отличиться, увы, так и не удалось. Привычную «химию» порой демонстрировали Кагарлицкий с Шипачёвым, запутывая защиту соперника быстрыми передачами вблизи ворот, однажды вывели Никонцева на убойную позицию, но Анатолий бросил прямо в Вехвиляйнена. Шипачёв ещё несколько раз кормил партнёров умными передачами, скоростью и хитростью брал Кагарлицкий, едва не забивший во втором периоде по-бобровски, однако голов от ведущей тройки сборной России мы не дождались.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР Да и комбинационный хоккей у них получался через раз, финнам удавалось устранять угрозу встречным давлением. Отметим, что вторую половину второго периода с «динамовской» связкой провёл Бурдасов, но ничем себя не проявил, и в третьем отрезке все вернулись на свои места. Кроме того, первое звено провалило начало игры. Первая же атака финнов завершилась голом (Кагарлицкий не сумел накрыть бросок Лехтонена), и затем ещё несколько смен соперник буквально «возил» по льду ведущее сочетание национальной команды.

Сергей Шумаков — Денис Зернов — Илья Михеев — 7,5 Лучшее звено российской сборной в этой игре. Тройка «Авангарда» смотрелась наиболее целостно и сыгранно, а Илья Михеев и вовсе стал одним из героев встречи наряду с тёзкой Коноваловым. Сначала омич завершил изумительную комбинацию всего звена (отмечаем умнейший пас Зернова), а в третьем периоде блеснул индивидуальным мастерством, обокрав Виртанена на синей линии и играюче пустив шайбу под щитками Вехвиляйнена. Добавим к этому, что Михеев немало отпахал в меньшинстве, и получим разностороннего, универсального форварда с хорошим голевым чутьём.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР Ирония судьбы в том, что бенефис Михеева немного омрачил партнёр по клубу и звену в сборной Сергей Шумаков. За несколько секунд до окончания основного времени Шумаков бросил из-за красной линии по пустым финским воротам, но не попал, а в результате проброса и последующего вбрасывания в нашей зоне финнам удалась позиционная атака, завершившаяся голом. Накрыть бросок Лехтонена, кстати, также не удалось Шумакову.

Андрей Кузьменко — Андрей Светлаков — Константин Окулов — 6,0 В первом периоде это звено выглядело бодро и задорно, пыталось найти былую сыгранность (в прошлом сезоне все трое выходили в одном звене в ЦСКА), но затем растворилось на льду. Все трое форвардов выходили в первой спецбригаде большинства, ближе всех к взятию ворот был Андрей Кузьменко, но не сумел подстроиться под шайбу в первой попытке реализации численного преимущества. Во втором и третьем отрезках матча комбинационной игры у тройки не получалось, ребята сбились на индивидуальную игру, однако толком обострить ситуацию у ворот Вехвиляйнена не вышло.

Григорий Денисенко — Александр Кадейкин — Антон Бурдасов — Денис Алексеев — 7,0 У самого несыгранного звена этого состава сборной ожидаемо не получилось показать целостного хоккея, но достаточно высокую оценку оно получает за действия Александра Кадейкина. Незаменимый уже игрок для национальной команды не раз демонстрировал свою фирменную технику, в неторопливом стиле обыгрывая соперника, сам себе создал несколько моментов для взятия ворот, но, к сожалению, не сумел завершить их голом. Как всегда, крайне полезно отыграл в меньшинстве, угрожая владениям Вехвиляйнена даже в этой ситуации.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР Антон Бурдасов смотрелся в этом сочетании белой вороной, пытался проявить себя, но явно находился не в своей тарелке. Отвести душу Антон мог в овертайме, когда в одном большинстве нанёс сразу шесть бросков по воротам Вехвиляйнена, однако забить не получилось. Григорий Денисенко привыкал к атмосфере национальной команды, старался, но полезными действиями не отметился. Во втором периоде небольшое игровое время получил Денис Алексеев, вышедший на место Бурдасова, но провёл его без единого касания шайбы.