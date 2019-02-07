Сборная России открывает третий этап Евротура игрой с финнами в Ярославле

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости Семён Галькевич . Шведский этап Евротура, третий в нынешнем сезоне, открывается в четверг вынесенным в Ярославль матчем между сборными России и Финляндии.

Шведский этап Евротура пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме. Сборная России выиграла предыдущие два этапа, Кубок Карьяла и Кубок Первого канала, и занимает первое место в общей таблице.

Большинство «Локомотива»

В состав национальной команды были приглашены сразу три бронзовых призера последнего чемпионата мира среди молодежи: вратарь Петр Кочетков , форварды Денисенко и Слепец. Однако голкипер «Сочи» получил микротравму, и его в составе национальной команды заменил Александр Самонов из «Витязя». Тренерский штаб сборной России объявил о том, что первую игру турнира в Ярославле проведет вратарь «Локомотива» Илья Коновалов.

Самым возрастным и опытным игроком в нынешнем созыве сборной России стал Вадим Шипачев, единственный олимпийский чемпион Пхенчхана. Интересно, что назначенный капитаном национальной команды хоккеист не привлекался в сборную России ровно год — после турнира в Южной Корее.

"Возвращение Шипачева показывает, что мы объективны в наших решениях, что в сборной России только лучшие играют. Иногда для игрока важно выйти из зоны комфорта, чтобы добиваться новых высот. Сейчас Шипачев показывает уровень, который требуется для сборной России", — сказал глава штаба национальной команды Роман Ротенберг

Партнером «динамовцев» Шипачева и Кагарлицкого по звену стал нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев , дебютант национальной команды. «Как раз расспросим Никонцева, как „Спартак“ играет — у нас с ними матч через пять дней в КХЛ», — шутил Шипачев в среду на дне открытых дверей сборной России.

Повышенное внимание привлекает к себе тройка Андрея Кузьменко из СКА и форвардов ЦСКА Андрея Светлакова и Константина Окулова , в прошлом сезоне игравших вместе в составе московских армейцев.

"В ту же секунду, как увидел новость о составе сборной, сделал скрин и отправил Светлакову и Окулову. Они от меня узнали о вызове. Написал Светлакову, что вместе в хоккей поиграем. Он говорит: «В какой хоккей?». «Увидишь», — отвечаю. Мы почти весь сезон в одном звене играли в ЦСКА. Рад, что в сборную приехал, много по кому соскучился здесь", — сказал Кузьменко.

В рамках шведского этапа Евротура сборная России в четверг сыграет против финнов, в субботу — против шведов, в воскресенье — против чехов.