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Сборная России открывает третий этап Евротура игрой с финнами в Ярославле 

РИА Новости + ещё 37 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Шведский этап Евротура, третий в нынешнем сезоне, открывается в четверг вынесенным в Ярославль матчем между сборными России и Финляндии.
Шведский этап Евротура пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме. Сборная России выиграла предыдущие два этапа, Кубок Карьяла и Кубок Первого канала, и занимает первое место в общей таблице.
Большинство «Локомотива»
На третий этап Евротура сборная России отправляет во многом экспериментальный состав, в который вошли только три игрока из СКА и два хоккеиста ЦСКА. Базовым же клубом национальной команды стал «Локомотив», что, вероятно, связано с проведением первой игры турнира в Ярославле. «Железнодорожников» в национальной команде представляют сразу шесть игроков: вратарь Илья Коновалов, защитники Рушан Рафиков, Александр Елесин, форварды Григорий Денисенко, Кирилл Слепец и Денис Алексеев.
В состав национальной команды были приглашены сразу три бронзовых призера последнего чемпионата мира среди молодежи: вратарь Петр Кочетков, форварды Денисенко и Слепец. Однако голкипер «Сочи» получил микротравму, и его в составе национальной команды заменил Александр Самонов из «Витязя». Тренерский штаб сборной России объявил о том, что первую игру турнира в Ярославле проведет вратарь «Локомотива» Илья Коновалов.
Шипачев вернулся
Самым возрастным и опытным игроком в нынешнем созыве сборной России стал Вадим Шипачев, единственный олимпийский чемпион Пхенчхана. Интересно, что назначенный капитаном национальной команды хоккеист не привлекался в сборную России ровно год — после турнира в Южной Корее.
"Возвращение Шипачева показывает, что мы объективны в наших решениях, что в сборной России только лучшие играют. Иногда для игрока важно выйти из зоны комфорта, чтобы добиваться новых высот. Сейчас Шипачев показывает уровень, который требуется для сборной России", — сказал глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.
Партнером «динамовцев» Шипачева и Кагарлицкого по звену стал нападающий "Спартака" Анатолий Никонцев, дебютант национальной команды. «Как раз расспросим Никонцева, как „Спартак“ играет — у нас с ними матч через пять дней в КХЛ», — шутил Шипачев в среду на дне открытых дверей сборной России.
Кузьменко — снова со Светлаковым
Повышенное внимание привлекает к себе тройка Андрея Кузьменко из СКА и форвардов ЦСКА Андрея Светлакова и Константина Окулова, в прошлом сезоне игравших вместе в составе московских армейцев.
"В ту же секунду, как увидел новость о составе сборной, сделал скрин и отправил Светлакову и Окулову. Они от меня узнали о вызове. Написал Светлакову, что вместе в хоккей поиграем. Он говорит: «В какой хоккей?». «Увидишь», — отвечаю. Мы почти весь сезон в одном звене играли в ЦСКА. Рад, что в сборную приехал, много по кому соскучился здесь", — сказал Кузьменко.
Помимо игроков сборной России на шведском этапе Евротура выступят еще 15 представителей КХЛ, по пять игроков вызваны в команды Чехии, Швеции и Финляндии. За чехов сыграют Адам Полашек ("Нефтехимик", Нижнекамск), Марек Грбас ("Амур", Хабаровск), Ондржей Витасек ("Куньлунь", Китай) и нападающие Иржи Секач ("Ак Барс", Казань) и Томаш Зогорна ("Амур"). Финнов усилят Вилле Покка ("Авангард"), Йоонас Няттинен, Микаэль Руохомаа (оба — «Нефтехимик»), Юкка Пельтола ("Сибирь"), Ииро Пакаринен ("Металлург"). За шведов сыграют Магнус Хелльберг (СКА), Клас Дальбек (ЦСКА), Филип Хольм ("Торпедо"), Виктор Лёв ("Йокерит"), Деннис Расмуссен ("Металлург"),
В рамках шведского этапа Евротура сборная России в четверг сыграет против финнов, в субботу — против шведов, в воскресенье — против чехов.
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Прочее , Семен Галькевич , Магнус Хелльберг , Роман Ротенберг , Андрей Кузьменко , Кирилл Слепец , Григорий Денисенко , Йоонас Няттинен , Адам Полашек , Рушан Рафиков , Марек Грбас , Томаш Зогорна , Анатолий Никонцев , Ииро Пакаринен , Петр Кочетков , Константин Окулов , Андрей Светлаков , Илья Коновалов , Александр Елесин , Александр Самонов , Виктор Лев , Иржи Секач , Деннис Расмуссен , Вадим Шипачев , Денис Алексеев , ХК Амур , Спартак , РИА Новости
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