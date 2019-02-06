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Вадим Шипачёв будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх 

Чемпионат.com + ещё 35 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв будет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх, заявил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв.
«Шипачёв капитан, по ассистенам есть несколько кандидатов, решим позже», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»), Александр Самонов («Витязь»). Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба — «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Иван Мищенко («Адмирал»). Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все — «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все — «Локомотив»). Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер — Илья Воробьёв, старший тренер — Алексей Жамнов, тренер — Анвар Гатиятулин, тренер вратарей — Рашит Давыдов. Шведские хоккейные игры — ежегодный турнир, который проводится с 1991 года; с 1997 года является этапом Еврохоккейтура. В 2019 году турнир пройдёт с 7 по 10 февраля.
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