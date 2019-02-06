«Не по-пацански»: Рудковская вступилась за обиженного Плющенко

По словам телеведущей, дружеские отношения спортсменов омрачил неприятный эпизод. Во время Олимпиады в Сочи Плющенко получил серьезную травму, однако Ягудин до последнего не верил в правдивость этой новость и открыто делился своим мнением на телевизионных передачах. Когда близким Евгения удалось доказать зрителям, что спортсмен действительно находится под наблюдением врачей, то Алексей отказался приносить извинения.

"Он ходил по каналам во время Олимпиады в Сочи, рассказывал, что Женя симулирует и что надо дать дорогу молодым… И дошло до того, что Первый канал показывал операцию Плющенко в прямом эфире, чтобы доказать реальность травмы. После этого извинились все, кто позволил себе подобное. Кроме Алексея — он все ходит и глаза вниз опускает. До Сочи все было нормально, но дальше… Жаль, что Алексей стал так себя вести. Как-то не по-мужски, не по-человечески, не по-пацански", — пояснила Яна Рудковская.

Продюсер уверена, что главной причиной вражды двух олимпийских чемпионов стал ледовый шоу-бизнес. Плющенко активно поддерживает молодых спортсменов и приглашает их участвовать в своих проектах, что крайне не нравится Ягудину. По мнению телеведущей, фигурист боится, что молодые таланты могут одолеть более опытных спортсменов. «Наверное, было опасение получить сильного игрока на рынке не под брендом » Илья Авербух представляет", они боялись разрушения своей монополии на тот момент", — отметила звезда в интервью «Спорт-Экспресс».

Яна Рудковская сообщила, что испытывает «неоднозначное отношение насчет примирения». Если ее муж стал относиться к своему сопернику спокойнее, и радуется, когда Алексей с теплом вспоминает об их дружбе, то сама продюсер пока не уверена, что спортсмены смогут в ближайшее время возобновить хорошие отношения.