Елизавета Туктамышева не выступала с декабря: после бронзы в финале Гран-при она подхватила воспаление легких и пропустила чемпионаты как страны, так и Европы. Тренер фигуристки Алексей Мишин еще полтора месяца назад заявил, что Туктамышева будет готовиться к чемпионату мира. И после ЧЕ, где Софья Самодурова с Алиной Загитовой взяли золото и серебро, а Станислава Константинова выступила неудачно, замена последней на Туктамышеву выглядела вариантом логичнее некуда…
Однако есть еще фактор Евгении Медведевой, которая проиграла все, что можно, но за которой стоят былые заслуги два титула чемпионки мира и серебро Пхенчхана. Подопечная Брайана Орсера не поленилась схватиться за последний шанс пробиться в сборную (молодец!) и скоро прилетит из Канады в Великий Новгород, чтобы 21-22 февраля выступить там в финале Кубка России.
При таком раскладе Туктамышевой было важно нанести упреждающий удар и доказать свою форму после болезни. Для возвращения был выбран скромный турнир в Словении но ведь соревноваться предстояло не с соперницами по Любляне, а с Медведевой и с собой.
В короткой программе Туктамышева упала с тройного акселя. Прыжок был исполнен неплохо (недокрут, найденный судьями, достаточно спорен), и она вполне могла выехать не хватило самой малости. Впрочем, от второго, воскресного проката все равно зависело намного больше.
А тем временем в США на чемпионате четырех (всех, кроме Европы) континентов Рика Кихира тоже провалила короткую программу и тоже из-за акселя. Подобное с японкой уже случалось, но на сей раз она не падала, а сделала одинарную бабочку, чего я у Кихиры прежде не видал. За прыжок с падением фигуристы что-то все равно получают, а бабочка это ноль, пустое место. Обычно говорящее о неуверенности. Неужто поплыла?
Все-таки нет. На следующий день Кихира выдала супер-произвольную и взлетела с пятого места к чемпионскому титулу. Хотя вместо двух тройных акселей японка ограничилась одним, а второй (в каскаде) прыгнула только в 2,5 оборота. И все равно получила за 150 и за 220 в сумме.
Никаких судейских фокусов тут нет. Компоненты Кихире поставили высокие, но не заоблачные 70 с копейками. А вот 82 за технику это экстра-класс. Просто у нее и без акселей очень высокая база. Там полный комплект, включая два каскада с лутцами. И помимо акселей она не ошибается. Совсем. Все делает на высокий плюс, никаких мелких помарок, которыми так грешит в этом сезоне, например, Загитова. Мировой рекорд последней (158,50) Кихира, если бы не бабочка, в Анахайме побила бы точно.
Но вернемся в Любляну, где в воскресенье пришел черед Туктамышевой катать произвольную. И вот тут-то как раз пришла настоящая беда. Аксель хоть и без падения, но на сильные минусы, а сразу после него одинарный лутц. Уже наша, ответная бабочка.
Все дальнейшее было уже не очень-то важно. Туктамышевское воспаление легких, оказывается, вполне еще воспалено. 122 за произвольную и 188 по сумме это, извините, не разговор. Очень слабенько. Относительно не только Кихиры (да бог с ней), а и собственно-недавних 144 и 219 соответственно. Хотя у Медведевой еще хуже, причем тоже давно. Но шанс у нее теперь действительно появился. Просто не против японки, а против своей.
Кроме женского катания нужно отметить первое выступление в сезоне китайской пары Сюй Венцзинь/Хан Цун. Серебряные призеры Пхенчхана в Анахайме выиграли всего 0,06, с падениями партнерши с параллельных прыжков в обеих программах. 211 5-я сумма в мире, но до французов Джеймс/Сипре и наших Тарасовой/Морозова (за 220) ей неблизко. Хотя катались китайцы, как прежде мощно, и на ЧМ-2019 с ними придется считаться всерьез.
Любляна (Словения). Турнир Dragon Trophy
Женщины
1. Елизавета Туктамышева (Россия) 188,11 (65,66+122,45) 2. Анастасия Гулякова (Россия) 164,43 (48,38+116,05)
Анахайм (США). Чемпионат четырех континентов
Женщины
1. Рика Кихира (Япония) 221,99 (68,85+153,14) 2. Елизавета Турсынбаева (Казахстан) 207,46 (68,09+139,37) 3. Маи Михара (Япония) 207,12 (65,15+141,97) 4. Каори Сакамото (Япония) 206,79 (73,36+133,43)
Мужчины
1. Сема Уно (Япония) 289,12 (91,76+197,36, рекорд мира) 2. Боян Цзинь (Китай) 273,51 (92,17+181,34) 3. Винсент Чжоу (США) 272,22 (100,18+172,04)
1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) 211,11 (74,19+136,39) 2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) 211,05 (74,66+136,39) 3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 205,42 (69,48+135,94)