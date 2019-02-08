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3 очка Кузнецова и 2 паса Овечикна принесли «Вашингтону» победу над «Колорадо» 

Чемпионат.com + ещё 5 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме одержал домашнюю победу над «Колорадо Эвеланш» — 4:3.
Дубль в составе победителей оформил Евгений Кузнецов, по разу забили Андре Бураковски и Мэтт Нисканен. У «лавин» отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Колин Уилсон.
В параллельной встрече «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2  У «дьяволов» отличился Кевин Руни, у «островитян» — Мэттью Барзал. Победу гостям принёс Джош Бейли, реализовавший послематчевый буллит.
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Прочее , Джош Бейли , Колин Уилсон , Микко Рантанен , Евгений Кузнецов , Мэтт Нисканен , Натан Маккиннон
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