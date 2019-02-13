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Игрока могут отстранить от матча Лиги чемпионов за «употребление пива» 

Газета.Ru + ещё 138 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может применить санкции к аргентинскому полузащитнику французского «ПСЖ» Анхелю Ди Марии, отстранив его от участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед", передает "Советский спорт".
По данным RMC, аргентинский футболист может подвернуться такому наказанию (дисквалификации на один матч еврокубка) за провокации в сторону фанатов «МЮ» во время первой игры между командами, которая завершилась накануне победой парижан со счетом 2:0. Аргентинец сделал вид, что пьет из бутылки пива, которую кинули в него болельщики «красных дьяволов».
Также сообщается, что футболиста при определенных раскладах могут отстранить даже больше один матч.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермена» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).
Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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Прочее , Томас Тухель , УЕФА , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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