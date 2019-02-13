Игрока могут отстранить от матча Лиги чемпионов за «употребление пива»

По данным RMC, аргентинский футболист может подвернуться такому наказанию (дисквалификации на один матч еврокубка) за провокации в сторону фанатов «МЮ» во время первой игры между командами, которая завершилась накануне победой парижан со счетом 2:0. Аргентинец сделал вид, что пьет из бутылки пива, которую кинули в него болельщики «красных дьяволов».

Также сообщается, что футболиста при определенных раскладах могут отстранить даже больше один матч.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермена» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0).

Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.