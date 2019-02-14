Санчес травмировался в столкновении с судьей на разминке в матче с «ПСЖ» 

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес получил повреждение в столкновении с линейным судьей перед выходом на замену во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен», сообщает Daily Mail.
Встреча состоялась 12 февраля в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В конце первого тайма чилийский форвард готовился заменить Джесси Лингарда, однако во время пробежки на бровке отвлекся на происходящее на поле и случайно налетел на лайнсмена Фабиано Прети. Санчес сообщил тренерскому штабу команды, что получил травму ноги выше колена, говорится в материале. Футболист отыграл весь второй тайм.
В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил два гола.