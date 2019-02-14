Санчес травмировался в столкновении с судьей на разминке в матче с «ПСЖ»

Встреча состоялась 12 февраля в Манчестере и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В конце первого тайма чилийский форвард готовился заменить Джесси Лингарда, однако во время пробежки на бровке отвлекся на происходящее на поле и случайно налетел на лайнсмена Фабиано Прети. Санчес сообщил тренерскому штабу команды, что получил травму ноги выше колена, говорится в материале. Футболист отыграл весь второй тайм.

В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил два гола.