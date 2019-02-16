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В «Манчестер Юнайтед» не будут паниковать из-за поражения от «ПСЖ» 

Газета.Ru + ещё 136 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о настрое команды на ближайшие матчи, передает "Советский спорт".
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда уступила «ПСЖ» со счетом 1:2. В ближайшем времени «Манчестер Юнайтед» предстоит встретиться с «Челси» в рамках 1/9 финала Кубка Англии.
"В этом клубе нужно быстро приходить в себя после неудач. Перед нашей командой всегда будут стоять вызовы, выездной матч против «Челси» — один из самых сложных. Нужно убедиться, что в следующие два или три дня мы будем хорошо тренироваться, и тогда мы будем готовы к матчу в понедельник.
Мы не будем паниковать из-за поражения от «ПСЖ». Наш настрой не изменился. Нам нужно работать так, как мы и планировали", — цитирует Сульшера пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Юнайтед» вылечился от рака.
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