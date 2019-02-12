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Паредес спел перед футболистами «ПСЖ» 

Чемпионат.com + ещё 1 12 февраля 2019
Новичок «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес отметил свой переход во французский клуб из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно. Во время командного ужина аргентинский футболист встал на стул и спел перед своими партнёрами, использовав бутылку вместо микрофона. Остальные игроки парижан поддержали новичка..
Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в конце января. Аргентинец выступал за петербургский клуб с июля 2017 года, провёл 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Паредес дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых. Будучи футболистом «Зенита», провёл 8 матчей за сборную Аргентины.
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Прочее , Видео , Леандро Паредес , Зенит
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