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Самый спорный момент дня: судья лишил «Аякс» гола 

Чемпионат.com + ещё 6 16 часов назад
Фото: Lars Baron/Getty Images
Самый спорный момент дня: «Аякс» забил после ошибки Куртуа. Но судья отменил гол.
Перед матчем в Амстердаме наибольшее внимание СМИ и болельщиков было приковано к монументальной фигуре Серхио Рамоса. Повод был серьёзный — 600-й матч капитана «бланкос» за мадридский клуб. Но на поле до перерыва главным действующим лицом оказался не легендарный защитник и вообще не игрок, а рефери. За пять минут до перерыва словенский рефери Дамир Скомина поверг в уныние переполненную арену имени Йохана Круиффа. При содействии электронного помощника.
Дело было так. На 38-й минуте «Аякс» заработал два угловых подряд. После навеса со второго де Лигт нанёс сильный удар, Тадич махнул ногой мимо мяча, и Куртуа потащил удар Матейса. Мяч отскочил к Тальяфико, который головой переправил мяч в сетку мимо голкипера! Трибуны взревели, но их радость была преждевременной. Не уверенный в легитимности гола, Скомина прибег к помощи VAR — первый случай в истории Лиги чемпионов.
Посмотрев повтор, Дамир взятие ворот отменил, усмотрев крошечный офсайд у Тадича, причём не в моменте с его ударом, а тогда, когда бил Тальяфико, чем вызвал бурную полемику в соцсетях.
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Прочее , Серхио Рамос
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