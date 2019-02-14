Самый спорный момент дня: судья лишил «Аякс» гола

Самый спорный момент дня: «Аякс» забил после ошибки Куртуа. Но судья отменил гол.

Перед матчем в Амстердаме наибольшее внимание СМИ и болельщиков было приковано к монументальной фигуре Серхио Рамоса . Повод был серьёзный — 600-й матч капитана «бланкос» за мадридский клуб. Но на поле до перерыва главным действующим лицом оказался не легендарный защитник и вообще не игрок, а рефери. За пять минут до перерыва словенский рефери Дамир Скомина поверг в уныние переполненную арену имени Йохана Круиффа. При содействии электронного помощника.

Дело было так. На 38-й минуте «Аякс» заработал два угловых подряд. После навеса со второго де Лигт нанёс сильный удар, Тадич махнул ногой мимо мяча, и Куртуа потащил удар Матейса. Мяч отскочил к Тальяфико, который головой переправил мяч в сетку мимо голкипера! Трибуны взревели, но их радость была преждевременной. Не уверенный в легитимности гола, Скомина прибег к помощи VAR — первый случай в истории Лиги чемпионов.

Посмотрев повтор, Дамир взятие ворот отменил, усмотрев крошечный офсайд у Тадича, причём не в моменте с его ударом, а тогда, когда бил Тальяфико, чем вызвал бурную полемику в соцсетях.