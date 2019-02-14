В Лиге чемпионов состоялись матчи 1/8 финала

В Лиге чемпионов прошли очередные матчи 1/8 финала в сезоне-2018/2019. «Реал» в концовке вырвал тяжёлую выездную победу над «Аяксом». При этом судья в первом тайме отменил мяч хозяев, впервые в истории турнира обратившись к системе VAR. В параллельной встрече «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию».

Спорные решения судьи и 600-й матч Рамоса

Действующий обладатель трофея «Реал» начал свой путь в плей-офф с матча в Амстердаме с «Аяксом». Ещё в декабре, когда мадридцы переживали далеко не самые лучшие времена и крупно уступили ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу», казалось, что у молодой и дерзкой команды из Нидерландов есть шансы на сенсационный успех.

Однако в новом году позиции «сливочных» укрепились: они одержали пять побед подряд в чемпионате Испании и до шести очков сократили отставание от лидирующей «Барселоны», поднявшись на второе место в турнирной таблице.

Таким образом, в преддверии решающих еврокубковых баталий «Реал» продемонстрировал критикам, что намерен побороться за четвёртый подряд трофей ЛЧ.

Болельщикам «Аякса» накануне первого матча с испанским коллективом пришлось серьёзно поволноваться за лидера команды Френки Де Йонга, который уже летом отправится в «Барселону». В последнем матче национального первенства полузащитник получил болезненный ушиб и был вынужден попросить замену. До последнего оставалось неясным, сумеет ли футболист сыграть в среду, но в итоге он всё же вышел на поле.

Воодушевлённые присутствием своего лидера, хозяева с первых минут сделали ставку на высокий агрессивный прессинг. Стоило игрокам «Аякса» потерять мяч на чужой половине, как они тут же поджимали соперника и заставляли мадридских звёзд нервничать. Те оказались не готовы к столь смелому футболу со стороны оппонента и первые 20 минут не могли прийти в себя, допуская неприлично большое количество ошибок.

«Сливочных» успокаивал лишь опытный Серхио Рамос , который проводил юбилейный 600-й матч в составе «Реала».

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт стал самым молодым капитаном в истории плей-офф ЛЧ, выведя свою команду на поле с повязкой на плече в возрасте 19 лет.

Однако первые же контратаки мадридцев привели к опасному моменту у ворот хозяев. Винисиус Жуниор на левом фланге раскачал защитника и пробил под перекладину, но «Аякс» в красивом прыжке спас Андре Онана.

После небольшой передышки подопечные Эрика тен Хага вновь взялись за дело и создали у ворот «Реала» пару куда более опасных моментов. Сначала Душан Тадич из пределов штрафной пробил в дальнюю штангу с висящим на плечах Серхио Рамосом, а затем Тибо Куртуа спас команду, отразив удар Хакима Зиеша в упор.

Незадолго до перерыва «Аякс» всё-таки забил, и мяч хозяев выглядел вполне логичным, ведь команда показывала динамичный, агрессивный и зрелищный футбол. Удачу хозяевам принёс стандарт — угловой, после подачи которого Николас Тальяфико головой отправил мяч в сетку.

Гол казался событием бесспорным, но судья Дамир Скомина решил посмотреть повтор и отменил взятие ворот, сославшись на офсайд у блокировавшего Куртуа Тадича. Так, впервые в истории рефери прибег к помощи VAR в матче Лиги чемпионов.

Произошедшее сбило настрой «Аякса», и во втором тайме хозяева взяли паузу. Сразу после перерыва соперники обменялись опасными атаками, а затем нидерландский коллектив несколько сбавил обороты, особенно по сравнению с первой половины игры.

«Реал» мгновенно воспользовался этим и открыл счёт по истечении часа матча. Нуссайр Мазрауи впервые за 60 минут упустил Винисиуса, бразилец совершил быстрый рывок по левому флангу, вошёл в штрафную и покатил мяч под удар Кариму Бензема, которому оставалось лишь попасть в дальнюю девятку. Так «Реал» наказал соперника за слабую реализацию моментов и минутную расслабленность.

Однако «Аякс» не намеревался сдаваться. Гол оказал на команду отрезвляющее действие, и подопечные Тен Кате вновь забрали мяч под свой контроль, притом что гости, напротив, уверовали в собственную победу и сбавили обороны.

Спустя 15 минут после первого гола Давид Нерес с левого фланга выполнил отличный прострел на Зиеша, а тот пробил в ближний угол без шансов для вратаря.

Ничья казалась вполне справедливым итогом первой части противостояния, но «Реал» в концовке вновь проявил себя как более классная и опытная на таком уровне команда. Действующие обладатели трофея поймали соперника на ошибке в центре поля и мгновенно организовали стремительный выпад по правому флангу, который завершил вышедший на замену Марко Асенсио . Правда, в ходе контратаки мадридцев Лукас Васкес руками повалил на газон возвращающегося де Йонга, но судья решил, что новобранец «Барселоны» не участвовал в эпизоде.

В концовке у разозлённых футболистов «Аякса» был момент, когда они могли свести матч к ничьей, но Каспер Дольберг , выскочив на рандеву с Куртуа, лишь слабо отправил мяч в сторону вратаря «Реала».

Так «Аякс» потерпел обидное поражение, продемонстрировав очень красивый футбол и в чём-то даже переиграв маститого соперника. «Реал» же на опыте забрал победу там, где не сильно её заслуживал. Но именно это качество позволило мадридцам выиграть четыре Лиги чемпионов за последние пять лет.

Провал «Боруссии» и праздник в Лондоне

Противостояния «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии» болельщики ждали с огромным интересом. Многие отмечали схожесть игровых стилей команд и их приверженность к атакующим действиям. Но, к сожалению, первый матч были вынуждены пропустить сразу несколько ведущих футболистов как одного, так и другого коллектива.

В частности, в Лондоне не вышли на поле лучшие бомбардиры команды Гарри Кейн Марко Ройс . У хозяев также не попал в стартовый состав Фернандо Льоренте, получивший небольшую травму. Проблемы со здоровьем у ведущих форвардов вынудили Маурисио Почеттино поставить на острие атаки Сон Хын Мина, который обычно располагается на фланге.

«Боруссии» также пришлось играть без номинальных нападающих, поскольку Пако Алькасер и Марко Ройс получили травму.

Таким образом, атакующий потенциал соперников оказался сильно ограничен проблемами со здоровьем у ведущих исполнителей. Однако отсутствие нападающих не помешало гостям в первом тайме действовать весьма активно у чужих ворот. В нескольких эпизодах «Тоттенхэм» спас только Уго Льорис , а пару раз хозяевам просто повезло.

Поэтому мяч лондонцев в самом начале второго тайма оказался неожиданным. Дан Аксель Загаду в собственной штрафной упустил Сона после подачи слева, а тот головой отправил снаряд в сетку.

Неудача нанесла болезненный удар по футболистам «Боруссии», оправиться от которого они не смогли. У гостей совсем разладилась игра, и подопечные Почеттино спокойно контролировали ход матча.

В концовке показалось, что немецкий коллектив согласился с минимальным поражением, но «Тоттенхэму» удалось развить успех. После двух кроссов в штрафную удалось отличиться сначала Яну Вертонгену , а затем вышедшему на замену Льоренте — 3:0.

Таким образом, «Боруссии» придётся совершить настоящее чудо, чтобы выбить лондонцев из борьбы. «Тоттенхэм» же после первого тайма сделал широкий шаг к тому, чтобы впервые за восемь лет пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.