Армейские гимнастки завоевали все золотые награды в отдельных видах на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

В частности, в упражнении с обручем спортсменка ЦСКА Дина Аверина показала результат 21,8 балла. Второе место заняла ее сестра, также армейская спортсменка Арина Аверина — 21,45.

17 февраля в Москве завершились соревнования этапа Гран-при по художественной гимнастике. В заключительный день турнира были разыграны награды в индивидуальных упражнениях, где все золотые награды четырёх видов завоевали спортсменки Центрального спортивного клуба Армии.

Гимнастка ЦСКА Дина Аверина первенствовала в двух видах — упражнениях с обручем и мячом.

В упражнении с обручем Дина показала результат 21,8 балла. Второе место заняла ее сестра, также армейская спортсменка Арина Аверина — 21,45. Третьей стала японка Кахо Минагава — 19,4.

За своё исполнение упражнения с мячом Дина получила 21 балл. Второй результат показала ещё одна представительница Центрального спортивного клуба Армии Екатерина Селезнева — 20,35. Третье место заняла болгарка Невяна Владинова — 19,6.

Арина Аверина стала лучшей в упражнении с лентой с результатом 20,3 балла. Дина Аверина в этом виде стала второй — 19,45. Третью строчку заняла белорусская спортсменка Анастасия Салос — 17,95.