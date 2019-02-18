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Армейские гимнастки завоевали все золотые награды в отдельных видах на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 63 18 февраля 2019
Фото: ТК «Звезда»
В частности, в упражнении с обручем спортсменка ЦСКА Дина Аверина показала результат 21,8 балла. Второе место заняла ее сестра, также армейская спортсменка Арина Аверина — 21,45.
17 февраля в Москве завершились соревнования этапа Гран-при по художественной гимнастике. В заключительный день турнира были разыграны награды в индивидуальных упражнениях, где все золотые награды четырёх видов завоевали спортсменки Центрального спортивного клуба Армии.
Гимнастка ЦСКА Дина Аверина первенствовала в двух видах — упражнениях с обручем и мячом.
В упражнении с обручем Дина показала результат 21,8 балла. Второе место заняла ее сестра, также армейская спортсменка Арина Аверина — 21,45. Третьей стала японка Кахо Минагава — 19,4.
За своё исполнение упражнения с мячом Дина получила 21 балл. Второй результат показала ещё одна представительница Центрального спортивного клуба Армии Екатерина Селезнева — 20,35. Третье место заняла болгарка Невяна Владинова — 19,6.
Арина Аверина стала лучшей в упражнении с лентой с результатом 20,3 балла. Дина Аверина в этом виде стала второй — 19,45. Третью строчку заняла белорусская спортсменка Анастасия Салос — 17,95.
В упражнениях с булавами лучшей стала также гимнастка ЦСКА Александра Солдатова, набрав 19,7 балла. Второе место заняла Дина Аверина — 19,3. Бронзовую награду выиграла представительница Грузии Саломе Пажава — 19,2.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Прочее , Екатерина Селезнева , Александра Солдатова , Саломе Пажава , Министерство обороны
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