Гимнастка Солдатова стала первой в упражнениях с булавами на этапе Гран-при

Россиянка Александра Солдатова заняла первое место в упражнениях с булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в Москве, сообщает РИА «Новости» Спортсменка набрала 19,700 балла. Второй стала еще одна представительница России Дина Аверина (19,300). Третье место заняла грузинка Саломе Пажава (19,200). В упражнениях с лентой победу одержала Арина Аверина (20,300). Дина показала второй результат (19,450). Третьей стала белорусская гимнастка Анастасия Салос (17,950). Ранее сообщалось, что Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.