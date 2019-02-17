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Гимнастка Солдатова стала первой в упражнениях с булавами на этапе Гран-при 

Газета.Ru + ещё 59 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Россиянка Александра Солдатова заняла первое место в упражнениях с булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в Москве, сообщает РИА «Новости».
Спортсменка набрала 19,700 балла. Второй стала еще одна представительница России Дина Аверина (19,300). Третье место заняла грузинка Саломе Пажава (19,200).
В упражнениях с лентой победу одержала Арина Аверина (20,300). Дина показала второй результат (19,450). Третьей стала белорусская гимнастка Анастасия Салос (17,950).
Ранее сообщалось, что Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем.
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