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Депутат украл бутерброд и подал в отставку 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Словенский депутат Дарий Крайчич, представлявший партию «Список Марьяна Шареца», лишился мандата после того, как украл в магазине сэндвич. Об этом сообщило местное издание Reporter.
Коллеги-парламентарии со смехом выслушали случившуюся с депутатом историю. По словам Крайчича, он зашел в магазин у парламента, чтобы купить что-нибудь перекусить. В отделе, где продавали бутерброды, внимание парламентария привлек сэндвич. Продавцы отдела сбились в кучку неподалеку и о чем-то разговаривали. На покупателя никто внимания не обращал.
Потерпев несколько минут, депутат взял бутерброд и вышел с ним из магазина, не оплатив покупку. Вора никто не остановил.
О своем поступке депутат рассказал коллегам. Глава парламентской фракции партии Бран Голубович осудил Крайчича. Депутату в итоге стало настолько стыдно, что он сложил свои полномочия и сдал мандат.
«Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию», — подтвердил Голубович. Его слова привела газета «Известия».
Крайчич позже рассказал, что произошедшее в магазине следует расценивать не как кражу, а как некий социальный эксперимент. «Я украл впервые в жизни», — добавил парламентарий.
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Прочее , В мире , Криминал , Происшествия , газета "Известия"
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