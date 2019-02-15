Депутат украл бутерброд и подал в отставку

Словенский депутат Дарий Крайчич, представлявший партию «Список Марьяна Шареца», лишился мандата после того, как украл в магазине сэндвич. Об этом сообщило местное издание Reporter.

Коллеги-парламентарии со смехом выслушали случившуюся с депутатом историю. По словам Крайчича, он зашел в магазин у парламента, чтобы купить что-нибудь перекусить. В отделе, где продавали бутерброды, внимание парламентария привлек сэндвич. Продавцы отдела сбились в кучку неподалеку и о чем-то разговаривали. На покупателя никто внимания не обращал.

Потерпев несколько минут, депутат взял бутерброд и вышел с ним из магазина, не оплатив покупку. Вора никто не остановил.

О своем поступке депутат рассказал коллегам. Глава парламентской фракции партии Бран Голубович осудил Крайчича. Депутату в итоге стало настолько стыдно, что он сложил свои полномочия и сдал мандат.

«Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию», — подтвердил Голубович. Его слова привела газета «Известия»

Крайчич позже рассказал, что произошедшее в магазине следует расценивать не как кражу, а как некий социальный эксперимент. «Я украл впервые в жизни», — добавил парламентарий.