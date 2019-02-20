Битва титанов: лыжники Вяльбе против норвежцев

Грядущий в австрийском Зеефельде чемпионат мира по лыжным видам спорта обещает растопить снег в наших душах. Способствовать тому должны медали — разного достоинства, но в большом количестве. Так и видится, как они лечебным бальзамом проливаются на нас.

Впервые с 1997 года лыжная сборная России имеет все шансы прервать гегемонию норвежцев.

Тогда, в норвежском Тронхейме, мы превзошли в общем зачёте хозяев турнира, извечных фаворитов, благодаря Елене Вяльбе. Она безраздельно царствовала на том чемпионате мира, выиграв каждую гонку, в которой принимала участие — четыре индивидуальных и одну командную.

Сейчас дерзаем свергнуть норвежцев опять, но без Елены Вяльбе вновь не обошлись. На сей раз она едет на мировое первенство в другом качестве — президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В Зеефельд Вяльбе везёт команду, которую пестовала все последние годы, — как мать родное дитя. Так она относится к спортсменам — крайне бережно, ограждая от ошибок молодости. Учит держать дистанцию с журналистами и не срываться на собственных болельщиков. Благо за примером — спасибо биатлонистам — далеко ходить не надо.

При случае готова взять удар на себя — как в ситуации с Дмитрием Губерниевым, который неожиданно воспылал страстью к лыжным гонкам. Комментатор им славу, известность и популярность обещает — только пустите в номера, а они, глупышки, носы воротят в испуге.

Что-то про дело жизни, призвание и высокие идеалы твердят. Всё никак не поймут, что вокруг — одно сплошное зрелище, весь мир — это шоу, а спорт — венец его творения.

К Зеефельду сборная России подходит, ведомая двумя чувствами — мести и справедливости. Они просто разрывают изнутри. Справиться с эмоциями и избежать тактических просчётов — чуть ли не главная задача. Так, на последнем этапе Кубка мира в Италии что Сергей Устюгов , что Александр Большунов падали, натыкаясь на лыжи соперников.

Как бы ни пытался философски относиться к произошедшему Устюгов, в его словах чувствуется обида. Убеждает Сергей других и себя, что переболел мечтой стать олимпийским чемпионом. С трудом, честно говоря, верится. Но этот чемпионат мира — возможность выплеснуть долго копившиеся эмоции.

К тому же в Зеефельд едет боевой состав, чего не скажешь о Пхёнчхане. Но и небоевым, полумолодёжным составом наши лыжники забрали в Южной Корее восемь медалей. Пусть среди них не было наград высшего достоинства, но есть три серебряных и пять бронзовых.

Все герои Пхёнчхана в строю и сейчас. Да ещё — обогащённые опытом успешного выступления на Кубке мира. Исходя из выступлений в сезоне, ждём обязательных медалей от четырёх спортсменов: Устюгова и Большунова — у мужчин, Юлии Белоруковой и Натальи Непряевой — у женщин. Также способны удивить, что уже доказывали, Глеб Ретивых и Анастасия Седова.

Всего же целых десять россиян поднимались на индивидуальные подиумы на этапах Кубка мира: семь мужчин и три женщины. Этот рог изобилия настраивает на позитивное мышление. Только тысячу раз права Вяльбе, когда не спешит никого приговаривать к победе. Зачёт Кубка мира, по её словам, неважный ориентир для мирового первенства.

Дуть на воду можно, только фавориты известны уже сейчас. По сути, весь турнир сведётся к битве двух лыжных титанов — России и Норвегии. Или — Норвегии и России. В зависимости от предпочтений и страны проживания.

Основные же, не считая россиян, действующие лица — норвежцы Тереза Йохауг и Йоханнес Клэбо.

Пропустив из-за дисквалификации Игры-2018, Йохауг в этом сезоне не проиграла ни одной дистанционной гонки, в которой принимала участие. Шесть побед в шести стартах. Можно не сомневаться, что хотя бы одно золото в Австрии она возьмет.

Ей под стать — Ингвиль Флугстад Эстберг. Соотечественница Йохауг лидирует в общем зачёте Кубка мира, в тотале на дистанции. 28-летняя норвежка имеет все основания мечтать о первом индивидуальном золоте ЧМ.

К своему первому золоту ЧМ рвётся трёхкратный чемпион Пхёнчхана Йоханнес Клэбо. Исключительность 22-летнего норвежца признают даже россияне. Только раскланиваться перед наследником Бьорна Дэли и Петтер Нортуга они не готовы.

Самой жаркой на турнире обещает стать мужская эстафета. С 1991 года норвежцы проиграли на мировых первенствах лишь гонку — австрийцам в 1999 году. Другой такой возможности, как в этом году, может и не предоставиться. Если учесть, что этот чемпионат мира — последний в карьере Максима Вылегжанина, трёхкратного вице-чемпиона Сочи.