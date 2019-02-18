Судья вернул на поле удалённого игрока, чтобы показать прямую красную карточку

В матче 22-го тура чемпионата Польши «Легия» — «Краковия» (0:2) главный арбитр Петр Ласык вернул на поле удалённого игрока, но только для того, чтобы показать ему прямую красную карточку.

На 74-й минуте Ласык удалил защитника «Легии» Вильяма Реми , показав ему вторую жёлтую карточку. Но затем судья воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR), посмотрел повтор эпизода, после чего изменил своё решение. Ласык вернул Реми на поле, отменил второе предупреждение игроку и показал ему прямую красную карточку.

После матча «Легия», набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице польского национального чемпионата. «Краковия» (33) сумела подняться на восьмое место в таблице. В следующем туре «Легия» на выезде сыграет с «Лехом» (23 февраля).