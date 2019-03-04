«Коламбус Блю Джекетс» победит «Виннипег Джетс» в матче НХЛ, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Виннипег Джетс», который состоится 4 марта. Начало — в 3:00 мск.

Аналитики считают фаворитом «Коламбус Блю Джекетс». Коэффициент на победу в основное время — 2.22, по итогам всей встречи — 1.75.

Шансы «Виннипег Джетс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.81, а с учётом овертайма — за 2.14.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.15. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.68, меньше 5,5 — за 2.24.

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