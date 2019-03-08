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«Коламбус» не забивает больше 120 минут 

Чемпионат.com + ещё 158 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0. Последний гол «синих мундиров» был зафиксирован на 52-й секунде предыдущего матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 Б), его автором стал нападающий Кэм Аткинсон. Безголевая серия «Коламбуса» составляет 124 минуты и 8 секунд
Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.
«Коламбус» потерпел третье поражение в четырёх матчах и с 77 очками остался на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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Прочее , Фил Кессел , Кэм Аткинсон
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