«Коламбус» по буллитам победил «Нью-Джерси» 

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» дома одолел «Нью-Джерси Дэвилз», передает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.
Стоит отметить, что голкипер «Дэвилз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30, а форвард «Коламбуса» Артемий Панарин за 20 минут 20 секунд совершил один бросок в створ ворот, реализовал буллит и окончил матч с показателем полезности "-1". Еще один россиянин, защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков не набрал.
НХЛ. Регулярный чемпионат "Нью-Джерси Дэвилз" — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) 0:1 — Аткинсон (Савар, Нутиваара) — 00:52 (5x5), 1:1 — Зейджак (Коулман, Грин) — 37:00 (5x5), 1:2 — Аткинсон — 65:00 (ПБ).
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