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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Коламбус», у Панарина «-2» 

Чемпионат.com + ещё 161 4 часа назад
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0.
Счёт на третьей минуте в большинстве открыл форвард хозяев Фил Кессел, отличившийся в большинстве при игре в формате «5 на 4». В конце второго периода преимущество «пингвинов» укрепил Ник Бьюгстад. Точку в матче поставил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, поразивший пустые ворота.
На счету российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача, четыре броска в створ, силовой приём и блок-шот за 19.08 на льду (4.35 — в большинстве).
У Артемия Панарина «-2» и четыре броска за 22.37 (4.53 — в большинстве). Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.
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Прочее , Фил Кессел , Сергей Бобровский , Евгений Малкин , Артемий Панарин
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