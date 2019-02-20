Глава Минстроя рассказал, что будет с ценами на жилье из-за новых правил

По его словам, трудно в данный момент сказать, приведут ли поправки к подорожанию жилья на 10%, 15% или 20%.

"Практика покажет, какими будут эти цифры. Понятно, что раз это банковское кредитование, за него надо платить проценты. Куда застройщик это вложит? В квадратный метр", — отметил Якушев.

Он подчеркнул, что все станет известно уже на практике.