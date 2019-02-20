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Глава Минстроя рассказал, что будет с ценами на жилье из-за новых правил 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Министерства строительства Владимир Якушев ответил на вопрос о том, что будет с ценами на жилье из-за новых требований к финансированию строительных проектов. Свой комментарий он дал в ходе интервью "Газете.Ru".
По его словам, трудно в данный момент сказать, приведут ли поправки к подорожанию жилья на 10%, 15% или 20%.
"Практика покажет, какими будут эти цифры. Понятно, что раз это банковское кредитование, за него надо платить проценты. Куда застройщик это вложит? В квадратный метр", — отметил Якушев.
Он подчеркнул, что все станет известно уже на практике.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Виталий Мутко рассказал, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований.
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Прочее , Владимир Якушев , ВИТАЛИЙ МУТКО , Минстрой , Газета.Ru
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