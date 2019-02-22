Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ

Об этом сообщает официальный сайт объединения.

В заявлении «Фратрии» говорится, что болельщики недовольны решением КДК закрыть всю активную трибуну после матча с «Локомотивом», в котором некоторые фанаты красно-белых позволили себе расистские выкрики в адрес голкипера.

«Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер. Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора», — написано в сообщении.

При этом в заявлении фанатов укаказано, что клуб не предпринял никаких шагов для защиты болельщиков. Также «Фратрия» недовольная тем, что обладающие абонементами лица женского пола могут бесплатно посетить игру с «Краснодаром».

«Клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку. Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики «Спартака» отказываются от посещения матча «Спартак» — «Краснодар», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что сообщение не является призывом оставлять команду без поддержки, «Фратрия» только выступает в поддержку самых верных фанатов команды

«Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков», — написано на официальном сайте «Фратрии».