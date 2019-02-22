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Фанаты «Спартака» бойкотируют матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ 

RT на русском + ещё 2 22 февраля 2019
Фото: RT на русском
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» намерено бойкотировать домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» из-за действий Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) и самого клуба.
Об этом сообщает официальный сайт объединения.
В заявлении «Фратрии» говорится, что болельщики недовольны решением КДК закрыть всю активную трибуну после матча с «Локомотивом», в котором некоторые фанаты красно-белых позволили себе расистские выкрики в адрес голкипера.
«Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер. Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора», — написано в сообщении.
При этом в заявлении фанатов укаказано, что клуб не предпринял никаких шагов для защиты болельщиков. Также «Фратрия» недовольная тем, что обладающие абонементами лица женского пола могут бесплатно посетить игру с «Краснодаром».
«Клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку. Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики «Спартака» отказываются от посещения матча «Спартак» — «Краснодар», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что сообщение не является призывом оставлять команду без поддержки, «Фратрия» только выступает в поддержку самых верных фанатов команды
«Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков», — написано на официальном сайте «Фратрии».
Ранее Александр Селихов выразил надежду, что у футболистов «Спартака» и фанатов больше нет разногласий.
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Прочее , Александр Селихов , Спартак , РФС
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