Как изменились топ-команды РПЛ за зиму

В пятницу, 1 марта, матчем «Оренбург» — «Анжи» возобновится чемпионат России по футболу сезона-2018/19. Удерживающий лидерство после 17 туров «Зенит» зимой провёл наиболее яркую трансферную кампанию, подписав сразу троих именитых новичков. Масштабные изменения произошли в «Спартаке» , который покинули ряд возрастных игроков. Другие претенденты на медали — «Краснодар, ЦСКА и „Локомотив“ — ограничились точечными усилениями.

»Зенит»: иранец для Дзюбы и украинец с первым пасом

Зато в центр защиты «Зенит» приобрёл опытного Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтёра». 29-летний футболист с первых же матчей в составе российской команды начал отрабатывать потраченные на него €10 млн В играх с «Фенербахче» украинец не только практически идеально исполнял прямые обязанности, но и здорово начинал атаки петербуржцев длинными передачами. Именно это качество Ракицкого побудило клуб из Санкт-Петербурга расстаться с достаточно весомой суммой.

В опорную зону вместо Паредеса был приобретён Вилмар Барриос из «Бока Хуниорс». Правда сравнивать колумбийца с аргентинцем по игровым качествам никак нельзя. Если Леандро отвечал за начало атак, а в работе без мяча был не слишком силён, то Вилмар является типичным разрушителем и не способен настолько качественно разгонять атаки.

В этом плане до возвращения в строй Кристиана Нобоа у «Зенита» могут возникать проблемы с организацией нападения. И уже в матчах с «Фенербахче» петербуржцы предпочитали проходам через центральную зону длинные диагонали на чужую половину поля в исполнении того же Ракицкого.

Но зацепиться за них есть кому, ведь в пару к Артёму Дзюбе клуб приобрёл Сердара Азмуна. И иранец сходу показал товар лицом. В первом же матче на «Газпром Арене» он оформил дубль и отдал результативную передачу. В перспективе пара Дзюба — Азмун способна наводить ужас на защитников соперников по РПЛ, ведь Артём как никто в лиге умеет цепляться за мячи, а сильным качеством Сердара является скорость и поиск свободных зон.

«Краснодар»: соотечественник Классона и конкурент для Рамиреса

Завершивший первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», как и большинство клубов чемпионата России, зимой обошёлся точечными усилениями, но оба трансфера южан можно назвать знаковыми.

Во-первых, центр поля команды укрепил один из сильнейших полузащитников шведского первенства Кристофер Ольссон . С учётом того, что летом «Краснодар» покинут Шарль Каборе и Маурисио Перейра, 23-летний футболист может стать одним из лидеров коллектива, как его соотечественник Виктор Классон.

Мурад Масаев сделал ставку на новичка уже в матчах с «Байером». В обеих встречах Ольссон выходил на поле в стартовом составе и зарекомендовал себя как весьма квалифицированный исполнитель. Порой ему не хватало сыгранности с партнёрами и скорости принятия решений, но эти минусы связаны скорее с вопросами адаптации.

Вторым новичком «Краснодара» стал Дмитрий Скопинцев , который составит конкуренцию Кристиану Рамиресу на левом фланге обороны. Приобретённый у «Ростова» футболист является одним из сильнейших в РПЛ на своей позиции, и южанам, если верить СМИ, в борьбе за воспитанника «Динамо» удалось опередить «Зенит».

Скопинцев — хороший пример современного флангового защитника: он быстр, неуступчив в борьбе и готов отрабатывать как на своей, так и на чужой половине поля. Вдобавок Дмитрий може обострить атаку хорошей передачей или навесом.

ЦСКА: 19-летний талант в центр обороны

ЦСКА зимой вовсе ограничился одним подписанием. На правах аренды команду пополнил молодой талантливый защитник «Уфы» Игорь Дивеев . В августе прошлого года сообщалось, что 19-летним игроком интересуется лондонский «Арсенал», но футболист выбрал другой вектор развития карьеры и отправился к Виктору Гончаренко , который готов доверять молодым.

В текущем сезоне РПЛ Дивеев провёл лишь два матча, поэтому не стоит ждать, что Игорь сходу пробьётся в основной состав армейцев. Но в будущем он, безусловно, способен помочь ЦСКА. В частности, юный футболист славится хорошим первым пасом.

«Спартак»: усиление в опорную зону и массовый исход футболистов

Первые двое уже сейчас готовы побороться за попадание в основной состав команды. В частности, вернувшийся в «Спартак» Гулиев на предсезонных сборах оставил очень неплохое впечатление своими действиями в опорной зоне. Аяз хорош не только как разрушитель, но способен отдать первую передачу и хорошо пробить по воротам. Весной он может составить конкуренцию Фернандо и Денису Глушакову

Айртон попробует вытеснить из основного состава возрастного Дмитрия Комбарова . На сборах они играли приблизительно поровну, а бразилец даже отметился забитым мячом в ворота «Локомотива» на Кубке «Матч Премьер» в Катаре.

Наконец, Глушенков и Умяров составили компанию в команде целому ряду местных талантливых воспитанников. Весной Олег Кононов , наверняка, периодически будет предоставлять игровое время кому-то из них.

«Локомотив»: аренда грузинского вундеркинда

А вот «Локомотив», напротив, отложил кадровую революцию до лета. Зимой железнодорожники обошлись арендой талантливого левого полузащитника Хвичи Кварацхелии, которому едва исполнилось 18 лет.

В дебютном матче за новую команду с норвежским «Викингом» грузин отметился забитым мячом, выйдя на замену. Впрочем, вряд ли Юрий Сёмин будет столь же охотно использовать юного воспитанника тбилисского «Динамо» в официальных встречах.