На матче сборных России и Финляндии ожидается аншлаг

На матче сборных России и Финляндии, который пройдет в Перми в рамках отборочного цикла к чемпионату мира — 2019, ожидается аншлаг, передает газета «Известия»

Об этом рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

"В Перми у сборной будет колоссальная поддержка. Почти все билеты уже проданы, на игре точно будет аншлаг", — заявил он.

Победа в этой встрече даст стопроцентных выход на чемпионат мира. Также России предстоит сыграть с командой Болгарии.

Ранее капитан сборной России высказался о раскладах отборочного цикла.