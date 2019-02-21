Евгения Медведева: я изменила свою жизнь

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые в сезоне осталась довольна прокатом короткой программы, показав качественное выступление в Финале Кубка России. После проката спортсменка пообщалась с журналистами.

— Просто потрясающая поддержка, — сказала Медведева в общении с журналистами. — Не знаю, как видится тем, кто смотрит по телевизору, но на арене народу было очень мало. Я даже не знаю… Несколько сотен. Двести-триста человек. Я даже не уверена, что столько наберется, но поддержка была такой громкой, как на чемпионате России. Было непонятно, откуда столько звука берется.

— Вы ожидали, что столько людей будет на трибунах?

— Честно, я об этом не думала, потому что я была настроена доставить людям удовольствие своими прокатами, и самое главное, я в какой-то степени оправдала ожидания и тренера, и болельщиков.

— Почему у вас получилось сегодня и не получалось ранее?

— Получилось отвлечься абсолютно. Я начинала сегодня нервничать, но это спорт, от этого никуда не деться. Нервы, неуверенность, и я мысленно с ними здоровалась. Сомнения, здравствуйте. Неуверенность, привет! Мистер страх, здравствуйте! Понимаете, у всех у нас есть такие люди, которых мы можем видеть, но не совсем хотим. С ними мы здороваемся, а потом отворачиваемся и… У меня сегодня так и получилось. В общем, в прокате не нервничала. Слышала только, как Татьяна Анатольевна (Тарасова) кричит. Спасибо большое за поддержку.

— Разговор с сомнениями — это из диснеевского мультфильма?

— «Головоломка», что ли? Я давно не смотрю ничего. У меня просто богатое воображение, которое порой мне мешает.

— Вы сегодня были счастливы после проката впервые за долгое время.

— Здесь я была рада не прокату — то, что я показала сегодня, было нормально. Но не могу сказать, что я супермегасчастлива или я сделала подвиг. Нет. Чисто короткая программа и должна быть такой — здесь всего три прыжка. Я была рада, что у меня не было чувства, которое давит и из которого вылезать приходится потом.

— После этапа Гран-при в Гренобле вы говорили, что будете менять свою подготовку.

— О, да! Я очень много чего поменяла в своей жизни. Есть одна большая перемена, на которую я решилась, к ней я себя подводила примерно года два. Я все-таки это сделала. Подумала: «Когда, если не сейчас?». Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу. Я удочку закинула. И пока — всё.

— Вы постоянно вытирали нос салфетками.

— У меня всегда так. Я не знаю, почему. Мне даже Тамара Николаевна Москвина делала замечание: «Почему ты всё время вытираешь нос на льду?». Все мы фигуристы, есть такая особенность, что нам приходится с салфетками ходить, потому что на льду холодно.

— После чемпионата России вы надолго задержались в Москве и тренировались фактически самостоятельно.

— Я не могу сказать, что тренировалась самостоятельно. Я всегда была на связи с Брайаном (Орсером) и Трейси (Уилсон). Со мной работали замечательные люди: это и Максим Завозин, который очень помог мне с дорожками, это и Елена Германовна Водорезова (Буянова) — она ежедневно поддерживала меня на тренировках и помогала в сложные минуты, когда ты понимаешь, что уже всё — совсем никуда не едется, ничего не получается. Спортсмену опасно находиться на льду одному — это техника безопасности. Конечно же, Татьяна Анатольевна (Тарасова), которая приходила на тренировки и делала мне замечания по эмоциям и давала мне нотации по поводу того, как настраивать себя на соревнования, тренировки, как держать себя на льду.

— Чемпион мира Натан Чен тренируется по скайпу, получая дистанционно инструкции от своего тренера Рафаэля Арутюняна. Это какое-то новое веяние?

— Честно говоря, я просто готова снять шляпу перед Натаном, потому что, насколько я слышала, он тренируется на льду абсолютно один, даже без других ребят. Это очень и очень сложно. Он огромный молодец, что в столь юном возрасте может заставлять себя. А это 100%, что периодически ему приходится заставлять себя трудиться, потому что, когда у тебя нет оппонента рядом, то ты просто сидишь, и спорт теряет смысл.

— Отсутствие тренера Орсера рядом помогло вам сбросить груз ответственности с плеч?

— Этот вопрос немножко некорректен. Спасибо.

— Ваши оценки за эту короткую программу немного ниже вашего чемпионского уровня.

— Ну, давайте посмотрим на весь мой сезон! И давайте не будем ждать 80 баллов после не совсем чистого проката. Я абсолютно довольна оценками. То, что я сегодня накатала, действительно столько и стоит. На мой взгляд, судейство абсолютно объективное.

— Вы прилетели в Россию заранее перед Финалом Кубка и тренировались в Санкт-Петербурге…

— Да, я тренировалась там последние два дня, но давайте не будем обсуждать, где именно.

— Почему именно Петербург?

— Для акклиматизации. Решила попробовать сделать такое, потому что многие люди мне сказали: «Тебе уже не 14-15 лет, когда можешь просто открыть глаза и пойти откатать произвольную в любых условиях». Все-таки процессы в организме уже другие, так что мы решили попробовать акклиматизироваться заранее. Однако соревнования еще не окончены, борьба продолжится завтра. Так что насчет успешности акклиматизации я скажу потом.

— Сейчас вы говорите, что 80 баллов пока не ждали. А если в этом сезоне выступите еще на каком-то турнире, там можно будет рассчитывать на такой результат?

— Глупо отрицать, что набор оценки по ходу сезона напрямую зависит от стабильности.