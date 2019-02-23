Тимощук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Вильярреалом»

На данной стадии турнира сине-бело-голубые встретятся с испанским «Вильярреалом».

"Для меня лично «Вильярреал» — один из самых интересных вариантов. С точки зрения игрового стиля, с точки зрения страны — Испании. Это хороший соперник для нашей команды", — приводит слова бывшего спортсмена РИА «Новости»

Тимощук также вспомнил очное противостояние этих клубов в год победы «Зенита» в Кубке УЕФА

"Приятно вспомнить, что «Вильярреал» уже был на пути «Зенита» в тот прекрасный год, когда мы выиграли Кубок УЕФА. Хочется верить в силу совпадений, но в любом случае все решится на футбольном поле", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Семак не исключил возможность появления в «Зените» еще новичков.