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Тимощук поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Вильярреалом» 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук высказался насчет результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
На данной стадии турнира сине-бело-голубые встретятся с испанским «Вильярреалом».
"Для меня лично «Вильярреал» — один из самых интересных вариантов. С точки зрения игрового стиля, с точки зрения страны — Испании. Это хороший соперник для нашей команды", — приводит слова бывшего спортсмена РИА «Новости».
Тимощук также вспомнил очное противостояние этих клубов в год победы «Зенита» в Кубке УЕФА.
"Приятно вспомнить, что «Вильярреал» уже был на пути «Зенита» в тот прекрасный год, когда мы выиграли Кубок УЕФА. Хочется верить в силу совпадений, но в любом случае все решится на футбольном поле", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Семак не исключил возможность появления в «Зените» еще новичков.
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Прочее , Анатолий Тимощук , УЕФА , Зенит , РИА Новости
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