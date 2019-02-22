Тимощук: приятно вспомнить встречу с «Вильярреалом» в Кубке УЕФА

"Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Вильярреалом». В розыгрыше Кубка УЕФА-2007/08 «Зенит» встречался с этим соперником на стадии 1/16 финала и победил по сумме двух матчей. В том сезоне петербургский клуб, за который выступал Тимощук, стал обладателем еврокубка.

"Для меня лично «Вильярреал» — один из самых интересных вариантов. С точки зрения игрового стиля, с точки зрения страны — Испании. Это хороший соперник для нашей команды. Приятно вспомнить, что «Вильярреал» уже был на пути «Зенита» в тот прекрасный год, когда мы выиграли Кубок УЕФА . Хочется верить в силу совпадений, но в любом случае все решится на футбольном поле", — сказал Тимощук РИА Новости по телефону.

"Тот факт, что «Вильярреал» занимает 18-е место в чемпионате Испании, говорит об определенных проблемах, но это не должно отвлекать нас. Мы видели, как боролся «Фенербахче», чтобы пройти дальше. «Вильярреал» тоже приложит максимум усилий", — отметил Тимощук.