Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами

В спорте всегда было место обману. Во все времена люди находили способы обойти правила и при этом избежать наказания. В последнее время ухищрения мошенников сводятся к употреблению допинга. Его применяли и раньше, но ведь были и куда более изощренные методы. О жуликах прошлого, которым очень хотелось почувствовать вкус победы, — в материале «Ленты.ру»

Роберто Рохас — бывший голкипер футбольной сборной Чили, которого эксперты признают едва ли не величайшим вратарем в истории этой южноамериканской страны.

На взрослом уровне он начал играть в никому не известном «Атлетико Авиасьон» в 1976 году, а спустя шесть лет его выкупил самый крупный и богатый чилийский клуб «Коло-Коло». Там ему почти сразу дали игровое время — и не прогадали. Рохас помог команде дважды выиграть чемпионат страны и один раз — национальный Кубок. Талант вратаря был настолько очевиден, что в 1983-м он впервые вышел на поле в футболке чилийской сборной. Это помогло Рохасу заявить о себе на весь мир.

В 1987-м он провел блестящий Кубок Америки. Чилийцы дошла до финала, и голкиперу стали поступать предложения от лучших клубов мира. За ним охотился даже мадридский «Реал» , но Рохас не очень грезил переездом за океан. Сливочным он в итоге предпочел бразильский «Сан-Паулу», где ему выписали солидную зарплату.

Казалось, у Рохаса было все: деньги, слава, любимая работа. В сборной он не знал конкурентов, в клубе его ценили, а болельщики просто на него молились. Но 32-летнему Рохасу стало скучно — как иначе объяснить его поступок во время матча отборочного турнира к чемпионату мира против Бразилии в 1989 году?

Заключительный тур, 1:1 — по итогам первой встречи и 1:0 в пользу бразильцев к 70-й минуте ответного матча. Сборную Бразилии устраивала ничья, а у чилийцев в атаке ничего не клеилось. Тогда Рохас и взял все в свои руки. На 73-й минуте в спину голкиперу «удачно» бросили петарду, и он упал, держась за голову. Матч превратился в хаос. Вратарь катался по газону, на поле прорвались медики, игроки сбежались к пострадавшему. Футболист истекал кровью.

Поначалу случившееся трактовали в сторону чилийцев, арбитр был готов присудить им победу. Так бы и случилось, если бы эпизод не поймала камера фотографа CNN Пауло Тейшейры. Он-то и вскрыл обман: Рохаса сбил вовсе не файер. Когда пленку проявили, выяснилось, что вратарь, увидев летящую петарду, упал на траву почти одновременно с ней и стал наносить себе порезы скальпелем. Инструмент был спрятан в перчатке.

Так для Рохаса закончился большой футбол. За инсценировку опасной травмы Международная федерация футбола (ФИФА) присудила чилийцам техническое поражение со счетом 0:2, а Рохасу — ошеломляющий в то время штраф в пять тысяч долларов и пожизненную дисквалификацию. Вдобавок сборную Чили отстранили от чемпионата мира 1994 года.

Эта история потрясла общественность. От Рохаса отказались фанаты и клуб, ему пришлось завершить карьеру. В 1993-м, когда страсти поутихли, футболист пришел в пляжный футбол, который тогда еще не подчинялся ФИФА. Успехи были: серебро Латинского Кубка, бронзы неофициальных Кубков Америки, но признания Рохас так не вернул. Он пробыл изгоем до 2001 года, и после принесенных им извинений ФИФА сняла дисквалификацию.

Сейчас один из лучших футболистов в истории Чили работает простым тренером в бразильском «Спорт Ресифи» и не дает интервью. Но о своем славном прошлом наверняка вспоминает.

Фредерик Лорц — американский марафонец, принимавший участие в Олимпийских играх-1904 в Сент-Луисе. Спортсмен к забегу на Играх оказался совсем не готов. Впрочем, это не помешало ему оказаться на финише первым.

После четверти дистанции (в 1904-м она составляла 40 километров) у Лорца начало сводить ноги. Он остановился на отметке 14,5 километра и подумывал отказаться от борьбы. Но изобретательность проявил его врач (по другой версии — тренер). Лорц сел в машину, якобы для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь, и поехал по второстепенной трассе, пролегавшей вдоль шоссе. Так он преодолел около 18 километров, а за 8 километров до финиша вышел из автомобиля. Отдохнувший спортсмен как ни в чем не бывало вернулся на дистанцию, обогнав даже судей. И, естественно, выиграл.

Лорца на стадионе встретили бурными овациями. Люди плакали от счастья, слушая гимн США, а дочь американского президента Алиса Рузвельт лично вручила герою золотую медаль. Через полчаса на стадион вполз один из атлетов — Томас Хикс , а вслед за ним въехал автомобиль с официальными наблюдателями, которые уличили Лорца в мошенничестве. Медаль отобрали, американца с позором выгнали с арены. Кроме того, за обман спортсмена пожизненно отстранили от соревнований. Правда, через полгода дисквалификацию сняли.

Легкоатлет продолжил выступать, но больше правил не нарушал. Boston Evening Transcript спустя год после Игр в Сент-Луисе опубликовал заметку «Новый чемпион-марафонец» — о победе Лорца в одном из забегов Great Run.

В 1980 году идеи Лорца взяла на вооружение кубинка Рози Руис во время 84-го Бостонского марафона. Спортсменка первой пришла к финишу, не только преодолев на 30-градусной жаре тяжелейшую дистанцию, но и установив рекорд. И это при том, что марафон в Бостоне был вторым в ее карьере. Судьи насторожились и начали расследование.

Выяснилось, что Рози просто проехала дистанцию на метро, а на трассу вернулась всего за километр до финиша. На это указали двое очевидцев — пассажиров вагона, где ехала кубинка. Хотя Руис отрицала факт мошенничества, ее дисквалифицировали, а победу отдали канадке Жаклин Гаро. Впоследствии мошенница призналась, что годом ранее на марафоне в Нью-Йорке она впервые исполнила трюк с метро. После скандалов, связанных с Руис, организаторы соревнований сделали обязательным использование электронных чипов.

В программу Паралимпиады в Сиднее в 2000 году был впервые включен баскетбол для спортсменов с нарушением интеллекта. Победу в финале праздновала сборная Испании.

Всего в турнире участвовало восемь национальных команд, и испанцы по уровню резко выделялись на фоне других команд. На групповом этапе они чуть ли не всухую разобрались со всеми соперниками, в полуфинале обыграли поляков с разницей в 50 очков, а в финале — россиян со счетом 87:63. Это был небывалый успех, и фото героев моментально появились на первых полосах испанских газет.

Тогда случилось странное: люди, узнавшие чемпионов в лицо, удивились, что с ними что-то не так. Окончательно разоблачил обман журналист Карлос Рибагорда, который по совместительству играл в составе испанской команды. Он, по его собственному утверждению, согласился участвовать в подлоге с целью вывести махинаторов на чистую воду. Рибагорда написал статью о том, что десять из двенадцати баскетболистов испанской команды — абсолютно здоровые люди. Материал он опубликовал в Spain's Capital Magazine. Началось громкое разбирательство, и выяснилось, что журналист прав.

Признался в обмане и другой баскетболист. «Притворялся инвалидом для того, чтобы усилить сборную», — рассказал Фернандо Мартин Висенте. Позже он выдал и других соотечественников. Как выяснилось на Олимпиаде-2000 не имеющие отклонений атлеты играли за Испанию в настольный и большой теннис, плавали и выступали на велотреке.

Сборную Испании заклеймили позором, руководители Паралимпийского комитета страны ушли в отставку, а россиянам досталось законное золото. Удивительно, но несмотря на скандал испанцы продолжают говорить об Играх-2000 как о самых успешных в истории. В чем-то они правы: столько внимания их сборная не получала, наверное, никогда.