Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эти спортсмены резали себя и обгоняли бегунов на метро. Обман делал их чемпионами 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
В спорте всегда было место обману. Во все времена люди находили способы обойти правила и при этом избежать наказания. В последнее время ухищрения мошенников сводятся к употреблению допинга. Его применяли и раньше, но ведь были и куда более изощренные методы. О жуликах прошлого, которым очень хотелось почувствовать вкус победы, — в материале «Ленты.ру».
Роберто Рохас — бывший голкипер футбольной сборной Чили, которого эксперты признают едва ли не величайшим вратарем в истории этой южноамериканской страны.
На взрослом уровне он начал играть в никому не известном «Атлетико Авиасьон» в 1976 году, а спустя шесть лет его выкупил самый крупный и богатый чилийский клуб «Коло-Коло». Там ему почти сразу дали игровое время — и не прогадали. Рохас помог команде дважды выиграть чемпионат страны и один раз — национальный Кубок. Талант вратаря был настолько очевиден, что в 1983-м он впервые вышел на поле в футболке чилийской сборной. Это помогло Рохасу заявить о себе на весь мир.
В 1987-м он провел блестящий Кубок Америки. Чилийцы дошла до финала, и голкиперу стали поступать предложения от лучших клубов мира. За ним охотился даже мадридский «Реал», но Рохас не очень грезил переездом за океан. Сливочным он в итоге предпочел бразильский «Сан-Паулу», где ему выписали солидную зарплату.
Казалось, у Рохаса было все: деньги, слава, любимая работа. В сборной он не знал конкурентов, в клубе его ценили, а болельщики просто на него молились. Но 32-летнему Рохасу стало скучно — как иначе объяснить его поступок во время матча отборочного турнира к чемпионату мира против Бразилии в 1989 году?
Заключительный тур, 1:1 — по итогам первой встречи и 1:0 в пользу бразильцев к 70-й минуте ответного матча. Сборную Бразилии устраивала ничья, а у чилийцев в атаке ничего не клеилось. Тогда Рохас и взял все в свои руки. На 73-й минуте в спину голкиперу «удачно» бросили петарду, и он упал, держась за голову. Матч превратился в хаос. Вратарь катался по газону, на поле прорвались медики, игроки сбежались к пострадавшему. Футболист истекал кровью.
Поначалу случившееся трактовали в сторону чилийцев, арбитр был готов присудить им победу. Так бы и случилось, если бы эпизод не поймала камера фотографа CNN Пауло Тейшейры. Он-то и вскрыл обман: Рохаса сбил вовсе не файер. Когда пленку проявили, выяснилось, что вратарь, увидев летящую петарду, упал на траву почти одновременно с ней и стал наносить себе порезы скальпелем. Инструмент был спрятан в перчатке.
Так для Рохаса закончился большой футбол. За инсценировку опасной травмы Международная федерация футбола (ФИФА) присудила чилийцам техническое поражение со счетом 0:2, а Рохасу — ошеломляющий в то время штраф в пять тысяч долларов и пожизненную дисквалификацию. Вдобавок сборную Чили отстранили от чемпионата мира 1994 года.
Эта история потрясла общественность. От Рохаса отказались фанаты и клуб, ему пришлось завершить карьеру. В 1993-м, когда страсти поутихли, футболист пришел в пляжный футбол, который тогда еще не подчинялся ФИФА. Успехи были: серебро Латинского Кубка, бронзы неофициальных Кубков Америки, но признания Рохас так не вернул. Он пробыл изгоем до 2001 года, и после принесенных им извинений ФИФА сняла дисквалификацию.
Сейчас один из лучших футболистов в истории Чили работает простым тренером в бразильском «Спорт Ресифи» и не дает интервью. Но о своем славном прошлом наверняка вспоминает.
Фредерик Лорц — американский марафонец, принимавший участие в Олимпийских играх-1904 в Сент-Луисе. Спортсмен к забегу на Играх оказался совсем не готов. Впрочем, это не помешало ему оказаться на финише первым.
После четверти дистанции (в 1904-м она составляла 40 километров) у Лорца начало сводить ноги. Он остановился на отметке 14,5 километра и подумывал отказаться от борьбы. Но изобретательность проявил его врач (по другой версии — тренер). Лорц сел в машину, якобы для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь, и поехал по второстепенной трассе, пролегавшей вдоль шоссе. Так он преодолел около 18 километров, а за 8 километров до финиша вышел из автомобиля. Отдохнувший спортсмен как ни в чем не бывало вернулся на дистанцию, обогнав даже судей. И, естественно, выиграл.
Лорца на стадионе встретили бурными овациями. Люди плакали от счастья, слушая гимн США, а дочь американского президента Алиса Рузвельт лично вручила герою золотую медаль. Через полчаса на стадион вполз один из атлетов — Томас Хикс, а вслед за ним въехал автомобиль с официальными наблюдателями, которые уличили Лорца в мошенничестве. Медаль отобрали, американца с позором выгнали с арены. Кроме того, за обман спортсмена пожизненно отстранили от соревнований. Правда, через полгода дисквалификацию сняли.
Легкоатлет продолжил выступать, но больше правил не нарушал. Boston Evening Transcript спустя год после Игр в Сент-Луисе опубликовал заметку «Новый чемпион-марафонец» — о победе Лорца в одном из забегов Great Run.
В 1980 году идеи Лорца взяла на вооружение кубинка Рози Руис во время 84-го Бостонского марафона. Спортсменка первой пришла к финишу, не только преодолев на 30-градусной жаре тяжелейшую дистанцию, но и установив рекорд. И это при том, что марафон в Бостоне был вторым в ее карьере. Судьи насторожились и начали расследование.
Выяснилось, что Рози просто проехала дистанцию на метро, а на трассу вернулась всего за километр до финиша. На это указали двое очевидцев — пассажиров вагона, где ехала кубинка. Хотя Руис отрицала факт мошенничества, ее дисквалифицировали, а победу отдали канадке Жаклин Гаро. Впоследствии мошенница призналась, что годом ранее на марафоне в Нью-Йорке она впервые исполнила трюк с метро. После скандалов, связанных с Руис, организаторы соревнований сделали обязательным использование электронных чипов.
В программу Паралимпиады в Сиднее в 2000 году был впервые включен баскетбол для спортсменов с нарушением интеллекта. Победу в финале праздновала сборная Испании.
Всего в турнире участвовало восемь национальных команд, и испанцы по уровню резко выделялись на фоне других команд. На групповом этапе они чуть ли не всухую разобрались со всеми соперниками, в полуфинале обыграли поляков с разницей в 50 очков, а в финале — россиян со счетом 87:63. Это был небывалый успех, и фото героев моментально появились на первых полосах испанских газет.
Тогда случилось странное: люди, узнавшие чемпионов в лицо, удивились, что с ними что-то не так. Окончательно разоблачил обман журналист Карлос Рибагорда, который по совместительству играл в составе испанской команды. Он, по его собственному утверждению, согласился участвовать в подлоге с целью вывести махинаторов на чистую воду. Рибагорда написал статью о том, что десять из двенадцати баскетболистов испанской команды — абсолютно здоровые люди. Материал он опубликовал в Spain's Capital Magazine. Началось громкое разбирательство, и выяснилось, что журналист прав.
Признался в обмане и другой баскетболист. «Притворялся инвалидом для того, чтобы усилить сборную», — рассказал Фернандо Мартин Висенте. Позже он выдал и других соотечественников. Как выяснилось на Олимпиаде-2000 не имеющие отклонений атлеты играли за Испанию в настольный и большой теннис, плавали и выступали на велотреке.
Сборную Испании заклеймили позором, руководители Паралимпийского комитета страны ушли в отставку, а россиянам досталось законное золото. Удивительно, но несмотря на скандал испанцы продолжают говорить об Играх-2000 как о самых успешных в истории. В чем-то они правы: столько внимания их сборная не получала, наверное, никогда.
Последние новости
Трехлетняя девочка умерла от жажды из-за графика матери и бабушки Названы потенциальные цели в США для удара «Цирконами» Водитель BMW протаранил толпу в Петербурге
Комментарии
Прочее , Фернандо Мартин , Томас Хикс , Реал , CNN , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу
MMA Бокс
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
«Противно и стыдно»: Плющенко не смог смолчать
Фигурное катание
«Еще не верю»: россиянка впервые выиграла КМ по скелетону
Лыжный спорт Статьи
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Гений или тиран? Загадочная судьба Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение